Meteo Mesagne, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

Le previsioni meteo per Martedì 29 Ottobre a Mesagne indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,6°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 21°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma le temperature rimarranno gradevoli. La sera si presenterà nuovamente con cielo coperto e temperature in calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99% e temperature che si manterranno attorno ai 17,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 28,3 km/h. Con l’avanzare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 100% alle ore 01:00, mantenendo temperature simili.

La mattina inizierà con nubi sparse e una temperatura che salirà fino a 19,6°C alle ore 08:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 23,2 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. Alle ore 12:00, la temperatura raggiungerà il picco di 21°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 31%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 18,4°C alle ore 16:00. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 31,6 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 71%.

La sera vedrà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,5°C alle ore 23:00. La velocità del vento rimarrà costante, con raffiche che si attesteranno intorno ai 34,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo valori intorno all’88%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mesagne mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in questo periodo.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Mesagne

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.6° perc. +17.8° Assenti 18.2 NNO max 31.7 Maestrale 90 % 1023 hPa 5 nubi sparse +16.9° perc. +17° Assenti 17.4 NNO max 30.6 Maestrale 91 % 1023 hPa 8 nubi sparse +19.6° perc. +19.7° Assenti 23.2 NNO max 26.5 Maestrale 77 % 1024 hPa 11 nubi sparse +21° perc. +20.9° Assenti 22.9 NNO max 24.4 Maestrale 68 % 1023 hPa 14 nubi sparse +20.1° perc. +20.1° Assenti 24.2 NNO max 27.6 Maestrale 72 % 1022 hPa 17 nubi sparse +18.2° perc. +18.3° Assenti 20.6 NNO max 32.6 Maestrale 85 % 1023 hPa 20 cielo coperto +17.8° perc. +17.9° Assenti 18.7 NNO max 33 Maestrale 87 % 1023 hPa 23 cielo coperto +17.5° perc. +17.6° Assenti 19.5 NNO max 34.4 Maestrale 88 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 16:45

