Meteo Mesagne, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

Le condizioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Mesagne si preannunciano variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere durante la notte. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità considerevoli.

Nella notte, le previsioni meteo indicano un cielo coperto con pioggia leggera che si manifesterà tra le 2:00 e le 4:00, portando a una temperatura di circa 20,1°C. La temperatura percepita sarà simile, con un’umidità che si attesterà attorno all’81%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 49,1 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, presentando cielo sereno fino alle 9:00, con temperature che saliranno fino a 25,2°C. La temperatura percepita sarà di 25,1°C, mentre l’umidità scenderà al 50%. Il vento, proveniente da Ovest-Sud-Ovest, si manterrà su valori moderati, attorno ai 14,4 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà nuovamente, con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 25,9°C, con una temperatura percepita di 25,8°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 48%. Il vento continuerà a soffiare da Sud, mantenendo una velocità moderata.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà nuovamente coperto. Le temperature si abbasseranno fino a 20,8°C, con un’umidità che si attesterà attorno all’87%. Anche in questo caso, il vento si presenterà moderato, con raffiche che potrebbero raggiungere i 26,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mesagne indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con temperature che potrebbero superare i 27°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista di possibili perturbazioni nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Mesagne

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.6° perc. +21.9° prob. 10 % 30.4 S max 47.9 Ostro 81 % 1013 hPa 4 pioggia leggera +20.1° perc. +20.1° 0.17 mm 12.7 S max 19.6 Ostro 76 % 1011 hPa 7 cielo sereno +22.7° perc. +22.6° prob. 35 % 23.9 SO max 32.8 Libeccio 64 % 1012 hPa 10 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 29 % 13.9 OSO max 17.7 Libeccio 45 % 1012 hPa 13 poche nuvole +26.4° perc. +26.4° prob. 2 % 12.3 SSO max 15.4 Libeccio 44 % 1011 hPa 16 nubi sparse +23.7° perc. +23.6° prob. 2 % 15.3 S max 20.8 Ostro 57 % 1010 hPa 19 cielo coperto +21.6° perc. +21.9° prob. 1 % 16.2 S max 27.1 Ostro 79 % 1011 hPa 22 nubi sparse +20.8° perc. +21.2° prob. 1 % 13.8 S max 22.5 Ostro 87 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:13

