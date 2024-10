Meteo Messina, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra 19,3°C e 22,3°C. I venti, prevalentemente da Nord-Ovest, si presenteranno con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Nella notte, Messina si troverà sotto un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si prevederanno precipitazioni significative. I venti soffieranno da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 6,5 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità sarà alta, attorno al 68%, con una pressione atmosferica di 1013 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteorologiche. Le prime ore del giorno porteranno pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a 21,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, intorno al 16%, e le precipitazioni si attesteranno su valori di 0,33 mm. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 14,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno notevolmente. Le nubi si diraderanno, lasciando spazio a poche nuvole e temperature che scenderanno a 21,1°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 47%, e non si prevederanno precipitazioni. I venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest, con intensità di circa 15 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 58%, mantenendo un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, Messina continuerà a godere di un clima temperato. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19,4°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà tra il 44% e il 68%. I venti, sempre da Ovest-Nord Ovest, si presenteranno con una velocità di 12,2 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità si attesterà attorno al 66%, con una pressione atmosferica di 1014 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Domenica e nei giorni successivi, si prevede un clima più stabile e soleggiato, ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le temperature si stabilizzeranno su valori più elevati, rendendo Messina una meta ideale per il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Messina

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° prob. 2 % 6.7 NNO max 10.5 Maestrale 70 % 1013 hPa 4 cielo coperto +19.1° perc. +19° prob. 9 % 7.2 NO max 11.2 Maestrale 74 % 1012 hPa 7 pioggia leggera +20.8° perc. +20.7° 0.27 mm 11.3 NO max 15.4 Maestrale 70 % 1013 hPa 10 pioggia leggera +21.8° perc. +21.7° 0.23 mm 15.1 ONO max 21 Maestrale 64 % 1014 hPa 13 nubi sparse +21.7° perc. +21.4° prob. 7 % 17.7 NO max 19 Maestrale 58 % 1013 hPa 16 nubi sparse +20.5° perc. +20.2° Assenti 12.9 NNO max 17.6 Maestrale 60 % 1013 hPa 19 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° prob. 15 % 11.3 NO max 19.8 Maestrale 67 % 1014 hPa 22 nubi sparse +19.6° perc. +19.2° prob. 12 % 18.1 ONO max 28.2 Maestrale 61 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:30

