Meteo Milano, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

Martedì 15 Ottobre a Milano si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa costante durante l’intera giornata, con picchi di umidità che raggiungeranno il 96% durante la notte. Le temperature oscilleranno tra i 14,1°C e i 18,5°C, mentre i venti si presenteranno leggeri, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

Nella notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 91%. I venti saranno deboli, provenienti da Est – Nord Est, con una velocità di circa 2,7 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 96%, creando una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 16,9°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e l’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque alta, attorno al 80%. I venti continueranno a soffiare debolmente, rendendo la mattinata piuttosto tranquilla.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il massimo di 18,5°C intorno alle ore 14:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, con umidità che si attesterà attorno al 71%. I venti si manterranno leggeri, con una velocità che non supererà i 3,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi la giornata si presenterà asciutta, nonostante la presenza di nuvole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 15°C. Il cielo continuerà a essere nuvoloso, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con una copertura che scenderà al 68%. L’umidità rimarrà alta, attorno all’85%, e i venti si faranno leggermente più intensi, raggiungendo i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, quindi è consigliabile prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima prevalentemente grigio e umido.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Milano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.1° perc. +14.1° Assenti 1.8 ENE max 1.9 Grecale 97 % 1020 hPa 4 cielo coperto +14.4° perc. +14.4° Assenti 2.9 NE max 3.1 Grecale 96 % 1020 hPa 7 cielo coperto +14.9° perc. +14.8° Assenti 3.2 E max 4.3 Levante 92 % 1021 hPa 10 cielo coperto +16.3° perc. +16.1° Assenti 2.9 E max 3.3 Levante 83 % 1021 hPa 13 cielo coperto +18.3° perc. +18.1° Assenti 2.6 E max 3.5 Levante 72 % 1020 hPa 16 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° Assenti 1.9 SE max 2.8 Scirocco 77 % 1020 hPa 19 cielo coperto +16° perc. +15.9° Assenti 2.7 ENE max 2.8 Grecale 85 % 1020 hPa 22 nubi sparse +15.3° perc. +15.2° Assenti 4.2 ENE max 4.4 Grecale 89 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:32

