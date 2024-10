Meteo Milano, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Milano si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le previsioni meteo indicano cieli sereni con temperature che si attesteranno intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’89%. La brezza leggera proveniente da est-nord-est accompagnerà la notte, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

Nella mattina, il sole continuerà a brillare senza interruzioni, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 17°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 1%, garantendo un’ottima visibilità. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 45% entro le ore centrali della giornata. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 2 e i 5 km/h, favorendo un clima ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. Il cielo rimarrà sereno e senza precipitazioni, permettendo di godere di un pomeriggio soleggiato. L’intensità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5 km/h, ma non ci saranno raffiche significative. L’umidità si manterrà attorno al 44%, contribuendo a un clima secco e confortevole.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 1%. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 76%, ma senza compromettere il comfort. I venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata ideale per passeggiate o eventi all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milano nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Domenica si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre all’inizio della settimana si potrebbero verificare alcune variazioni, ma senza significative perturbazioni. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste giornate favorevoli, godendo di un clima mite e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Milano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11.2° perc. +10.6° Assenti 3.9 ENE max 6 Grecale 89 % 1014 hPa 3 cielo sereno +10.6° perc. +10° Assenti 1.9 NNE max 2.4 Grecale 87 % 1014 hPa 6 cielo sereno +10.4° perc. +9.6° Assenti 2.1 ONO max 2.3 Maestrale 80 % 1014 hPa 9 cielo sereno +14.2° perc. +13.2° Assenti 3.5 O max 4 Ponente 59 % 1015 hPa 12 cielo sereno +17.2° perc. +16.1° Assenti 3.8 SSO max 2.7 Libeccio 45 % 1013 hPa 15 cielo sereno +17.3° perc. +16.3° Assenti 4.7 SSE max 3.3 Scirocco 45 % 1012 hPa 18 cielo sereno +14.5° perc. +13.7° Assenti 4.4 SE max 7.3 Scirocco 67 % 1014 hPa 21 cielo sereno +13.1° perc. +12.5° Assenti 5.8 E max 7.7 Levante 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:50

