Meteo Milano, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

Le previsioni meteo per Milano di Venerdì 11 Ottobre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi e piogge leggere nel pomeriggio e in serata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 18,2°C, mentre la minima sarà di circa 12°C durante la notte. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, Milano si presenterà con un cielo sereno e una temperatura che si aggirerà attorno ai 12,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo un 1% di nuvole. La brezza leggera proveniente da Nord garantirà un’atmosfera tranquilla, con umidità attorno all’81%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando la temperatura raggiungerà i 17,2°C. Le condizioni di bel tempo continueranno a prevalere, con una leggera brezza da Est. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1014 hPa, favorendo un clima piacevole e asciutto.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento. Le nubi inizieranno a farsi più dense, portando a un cielo coperto e a temperature che scenderanno gradualmente fino a 16,6°C alle 16:00. Le previsioni del tempo indicano anche l’arrivo di piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà fino al 93%. La pioggia sarà leggera, con accumuli che non supereranno i 0,11 mm.

La sera si presenterà con cielo coperto e temperature in ulteriore calo, attorno ai 14°C. Le piogge continueranno, con intensità che varierà, ma si prevede che non ci saranno accumuli significativi. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 63%, con venti leggeri che non supereranno i 8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Milano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Sabato e Domenica si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate, con massime che potrebbero raggiungere i 20°C. Pertanto, dopo una giornata di pioggia, ci si aspetta un fine settimana all’insegna del bel tempo e della stabilità atmosferica.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.1° perc. +11.5° Assenti 4.8 N max 6.7 Tramontana 81 % 1007 hPa 3 cielo sereno +11.6° perc. +10.9° Assenti 5.7 NNE max 6.5 Grecale 82 % 1009 hPa 6 poche nuvole +11.1° perc. +10.3° Assenti 5.9 ENE max 7.6 Grecale 79 % 1011 hPa 9 cielo sereno +14.9° perc. +14.3° Assenti 7.6 E max 12.7 Levante 72 % 1013 hPa 12 cielo sereno +18° perc. +17.5° Assenti 7.2 ESE max 9.9 Scirocco 65 % 1013 hPa 15 cielo coperto +17.7° perc. +17.3° prob. 1 % 6.4 ESE max 8.2 Scirocco 67 % 1013 hPa 18 cielo coperto +15.4° perc. +15° prob. 8 % 6.1 ENE max 8 Grecale 78 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +13.8° perc. +13.5° 0.2 mm 5.5 ENE max 7.5 Grecale 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:39

