Meteo Milano, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Milano indicano un Venerdì 18 Ottobre caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, oscillando tra 14,6°C e 19,8°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, raggiungendo il 97% durante le ore notturne. I venti, prevalentemente da est, si presenteranno con intensità variabile, contribuendo a un clima fresco e umido.

Nella notte, Milano sarà avvolta da una leggera pioggia, con una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si manterrà intorno ai 15,7°C, con una percezione di temperatura leggermente superiore. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 9,4 km/h, e l’umidità rimarrà alta, intorno al 97%. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,88 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno. La pioggia moderata si intensificherà, portando a un accumulo di circa 3,29 mm entro le 06:00. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 19,4°C intorno a mezzogiorno. Anche in questo frangente, la copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 76%. I venti continueranno a soffiare da est, con intensità che varierà da leggera a moderata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un lieve miglioramento, con piogge che diventeranno più leggere. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 19,8°C, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 73%. Tuttavia, le precipitazioni non si fermeranno del tutto, con accumuli che continueranno a manifestarsi, seppur in misura minore.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14,6°C. Le piogge rimarranno leggere, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,5 mm. La copertura nuvolosa si manterrà alta, e l’umidità continuerà a essere elevata, intorno al 96%. I venti, sebbene più deboli, continueranno a soffiare da est.

In conclusione, le previsioni meteo per Milano nei prossimi giorni non evidenzieranno significativi cambiamenti. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica possano persistere, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che varieranno poco. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Milano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.7° perc. +15.9° 0.88 mm 9.4 E max 31.4 Levante 97 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +15.7° perc. +15.9° 0.46 mm 3.1 E max 10.5 Levante 97 % 1015 hPa 6 pioggia moderata +15.6° perc. +15.8° 3.29 mm 5.7 SSE max 15.9 Scirocco 99 % 1015 hPa 9 pioggia leggera +16.6° perc. +16.7° 0.23 mm 6.7 E max 11.2 Levante 93 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +19.4° perc. +19.4° 0.18 mm 5.6 ESE max 6.3 Scirocco 76 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +19.4° perc. +19.4° 0.39 mm 4.2 E max 4.8 Levante 76 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +16.5° perc. +16.5° 0.33 mm 5.5 E max 7.4 Levante 90 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +15.1° perc. +15.2° 0.22 mm 7.8 E max 17.4 Levante 96 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.