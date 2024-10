Meteo Milazzo, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Milazzo di Giovedì 3 Ottobre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi e piogge leggere nel pomeriggio e in serata. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 27°C, mentre il vento soffierà moderato da Sud-Est.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 23,5°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si aggirerà attorno al 61%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Est, con velocità di circa 2,3 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a 27,6°C entro le ore centrali. La brezza leggera da Sud-Est porterà un aumento della temperatura percepita, che raggiungerà i 28,9°C. L’umidità si manterrà attorno al 60%, garantendo una sensazione di calore gradevole.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà drasticamente. Il cielo si coprirà completamente, portando a un aumento della probabilità di pioggia. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 27°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 29,3 km/h. Le previsioni del tempo indicano anche la possibilità di pioggia leggera, con accumuli di circa 0,11 mm.

Con l’arrivo della sera, le condizioni di cielo coperto persisteranno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24,8°C. La pioggia leggera si ripresenterà, con un accumulo previsto di 0,15 mm. L’umidità aumenterà fino all’84%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. I venti si attenueranno, ma rimarranno comunque presenti, con velocità di circa 14,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Milazzo nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, dopo il passaggio di questo sistema nuvoloso. Venerdì e Sabato si prevede un miglioramento, con temperature che torneranno a salire e cieli sereni, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Milazzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.4° perc. +23.4° Assenti 3.7 NE max 5.4 Grecale 62 % 1009 hPa 4 cielo sereno +23° perc. +23° Assenti 6.3 SE max 5.8 Scirocco 64 % 1009 hPa 7 cielo sereno +24° perc. +24.3° Assenti 12 SSE max 14.7 Scirocco 70 % 1009 hPa 10 cielo sereno +27.3° perc. +28.4° prob. 9 % 15.3 SE max 18.5 Scirocco 60 % 1008 hPa 13 cielo coperto +27.4° perc. +29° prob. 31 % 25.9 SSE max 30.3 Scirocco 65 % 1006 hPa 16 cielo coperto +26° perc. +26° prob. 28 % 24.8 SSE max 34.6 Scirocco 75 % 1005 hPa 19 cielo coperto +24.8° perc. +25.6° prob. 19 % 19.6 S max 24.9 Ostro 84 % 1006 hPa 22 pioggia leggera +24.9° perc. +25.6° 0.15 mm 9.3 O max 10.3 Ponente 81 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.