Meteo Mirandola, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

Le condizioni meteo di Mirandola per la Domenica 20 Ottobre si presenteranno caratterizzate da una partenza piovosa, con precipitazioni che accompagneranno la notte e la mattina. Con l’avanzare della giornata, si assisterà a un graduale miglioramento, con un progressivo diradamento delle nuvole e un aumento delle temperature. Le previsioni del tempo indicano un clima variabile, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia leggera e moderata, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 15,7°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento varierà tra 8,7 km/h e 11,2 km/h, proveniente principalmente da est-nord-est. Le precipitazioni si attesteranno attorno ai 0,84 mm nella prima parte della notte, aumentando leggermente fino a 1,29 mm nelle ore successive.

Con l’arrivo della mattina, la pioggia continuerà a cadere, ma con intensità moderata. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15°C e 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% fino a metà mattina, quando si prevede un leggero miglioramento. Le precipitazioni si ridurranno, con valori che scenderanno a 0,1 mm entro le 10:00. La velocità del vento continuerà a mantenersi su livelli moderati, intorno ai 12,8 km/h.

Nel pomeriggio, il tempo inizierà a migliorare notevolmente. Le nuvole si diraderanno, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature raggiungeranno il picco di 19°C alle 15:00, con una percezione simile. La copertura nuvolosa scenderà al 76%, e non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento sarà più leggera, attorno ai 2 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 15°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 6%, e le condizioni di vento rimarranno tranquille, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mirandola indicano una Domenica caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel pomeriggio e in serata. I prossimi giorni si preannunciano stabili, con temperature che si manterranno gradevoli e un clima prevalentemente sereno. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Mirandola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.7° perc. +15.8° 0.84 mm 8.7 ENE max 28.2 Grecale 96 % 1020 hPa 3 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.2 mm 10.9 ENE max 29.1 Grecale 93 % 1021 hPa 6 pioggia moderata +15.2° perc. +15.2° 1.57 mm 12.8 NE max 29.1 Grecale 97 % 1022 hPa 9 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.3 mm 12.7 NNE max 25.1 Grecale 91 % 1025 hPa 12 cielo coperto +17° perc. +17° prob. 73 % 6.4 NNE max 14 Grecale 86 % 1025 hPa 15 nubi sparse +19° perc. +19° Assenti 2 N max 9.2 Tramontana 78 % 1025 hPa 18 nubi sparse +16.2° perc. +16.2° Assenti 4.1 ONO max 6.3 Maestrale 91 % 1027 hPa 21 cielo sereno +15.2° perc. +15.3° Assenti 6 NNO max 6.3 Maestrale 94 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:17

