Meteo Misilmeri, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Misilmeri indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore centrali, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 23,8°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 10 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 77%. I venti soffieranno da sud con una velocità di circa 10,7 km/h.

Durante la mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con la presenza di poche nuvole e temperature in aumento. Alle 08:00, la temperatura raggiungerà i 20,1°C, con una copertura nuvolosa che scenderà al 18%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno fino alle 14:00, quando la temperatura toccherà il suo massimo di 23,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 4%. Tuttavia, a partire dalle 15:00, si prevede un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione della temperatura.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa tornerà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 75%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che non supererà i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misilmeri nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Si consiglia di approfittare delle ore di sole durante la mattina e il pomeriggio, mentre la sera sarà più adatta per attività al chiuso, data la ripresa della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Misilmeri

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° Assenti 10.4 S max 13 Ostro 80 % 1021 hPa 4 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° Assenti 9.9 S max 12 Ostro 82 % 1021 hPa 7 poche nuvole +18.2° perc. +18° Assenti 9.3 S max 12.2 Ostro 73 % 1023 hPa 10 poche nuvole +22.6° perc. +22.3° Assenti 7.6 SE max 9 Scirocco 54 % 1023 hPa 13 cielo sereno +23.7° perc. +23.4° Assenti 7.8 NE max 9.3 Grecale 50 % 1022 hPa 16 nubi sparse +19.5° perc. +19.4° Assenti 6.3 ENE max 7.7 Grecale 73 % 1023 hPa 19 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° Assenti 4.9 SSE max 6.2 Scirocco 75 % 1024 hPa 22 cielo coperto +18.3° perc. +18.1° Assenti 5.7 S max 6.6 Ostro 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:09

