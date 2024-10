Meteo Misterbianco, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Misterbianco di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da condizioni di cielo sereno al mattino a nubi sparse nel pomeriggio e in serata. Le temperature si attesteranno tra i 18°C e i 26,5°C, con un leggero calo previsto nel tardo pomeriggio e in serata. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra i 3,9 km/h e i 22,1 km/h, provenienti principalmente da direzioni occidentali e orientali.

Durante la notte, Misterbianco si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 19,4°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 96%, e l’umidità si manterrà attorno al 55%. I venti saranno leggeri, provenienti da Ovest, con velocità di circa 5,9 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno che favorirà un aumento delle temperature. Alle 08:00, la temperatura raggiungerà i 22°C e continuerà a salire fino a toccare i 26,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 22% alle 12:00. I venti si presenteranno leggeri, con una velocità di circa 13,4 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25°C. Le condizioni di bel tempo continueranno a dominare, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

Con l’arrivo della sera, si prevede un cambiamento nelle condizioni meteo, con un aumento della copertura nuvolosa. Alle 19:00, il cielo diventerà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno a 19,8°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma le precipitazioni rimarranno assenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misterbianco nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile ritorno di nuvole e temperature in calo. Tuttavia, la giornata di Sabato 5 Ottobre si preannuncia come una delle più piacevoli della settimana, ideale per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli prima di eventuali cambiamenti meteo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Misterbianco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.3° perc. +18.7° Assenti 5.3 O max 8.5 Ponente 55 % 1013 hPa 4 nubi sparse +18.3° perc. +17.7° Assenti 5.1 ONO max 8.4 Maestrale 56 % 1012 hPa 7 cielo sereno +20.5° perc. +19.8° prob. 2 % 5.8 O max 8.3 Ponente 46 % 1013 hPa 10 cielo sereno +24.4° perc. +23.8° prob. 2 % 5 OSO max 12.5 Libeccio 33 % 1013 hPa 13 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° prob. 8 % 13.5 O max 22.1 Ponente 22 % 1011 hPa 16 cielo sereno +22.4° perc. +22° Assenti 15 ESE max 16.3 Scirocco 46 % 1012 hPa 19 cielo coperto +19.8° perc. +19.4° Assenti 7.1 E max 12.2 Levante 60 % 1013 hPa 22 nubi sparse +18.5° perc. +18.1° Assenti 5.8 SO max 7.1 Libeccio 65 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.