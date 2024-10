Meteo Modica, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Modica indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà intorno ai 16,8°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 21,4°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un progressivo aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno attorno ai 16,8°C, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà variabile, con una percentuale che si aggirerà intorno al 69%. Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno e temperature che saliranno fino a 21,4°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cambiamento significativo, con il cielo che si coprirà completamente. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 21,2°C a 17,3°C entro le ore serali. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 78%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1023 hPa.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,4°C. Le condizioni di vento rimarranno leggere, senza particolari variazioni. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà assente durante tutta la giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Modica nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cieli nuvolosi. Si prevede che il clima rimarrà fresco, con possibilità di schiarite intermittenti, mentre le temperature notturne continueranno a scendere. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori miglioramenti per godere di giornate più soleggiate.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Modica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.7° perc. +16.7° Assenti 4.9 E max 5.6 Levante 86 % 1025 hPa 4 nubi sparse +16.1° perc. +16° Assenti 5.4 E max 6.3 Levante 86 % 1024 hPa 7 cielo sereno +18° perc. +17.8° Assenti 4.4 ESE max 5.5 Scirocco 76 % 1024 hPa 10 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 8.3 SSE max 6.6 Scirocco 57 % 1024 hPa 13 cielo coperto +21.2° perc. +20.8° Assenti 10.3 S max 8.9 Ostro 56 % 1022 hPa 16 cielo coperto +18.3° perc. +18.1° Assenti 7.3 S max 10.3 Ostro 73 % 1022 hPa 19 cielo coperto +17° perc. +16.8° Assenti 4.7 ESE max 5.8 Scirocco 78 % 1023 hPa 22 cielo coperto +16.6° perc. +16.3° Assenti 6 ESE max 7.5 Scirocco 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 17:08

