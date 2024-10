Meteo Modica, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Modica indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 22,1°C, mentre al mattino si assisterà a un lieve aumento, con punte di 24,2°C. Nel pomeriggio, le temperature scenderanno leggermente, ma rimarranno comunque gradevoli, intorno ai 23,8°C. La velocità del vento varierà, raggiungendo i 25,3 km/h nel pomeriggio, con direzione prevalentemente da ovest. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra l’41% e il 86%.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura di 22,1°C e una leggera brezza proveniente da ovest. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. Al mattino, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature saliranno fino a 24,2°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 15 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. La situazione non cambierà molto nel corso della giornata, con il cielo che rimarrà coperto anche nel pomeriggio. Le temperature raggiungeranno un massimo di 24,8°C e il vento si intensificherà, con raffiche che potranno toccare i 28,7 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà progressivamente, portando a un clima sereno. Le temperature scenderanno a 18,9°C e l’umidità si manterrà attorno al 74%. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole per eventuali attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Modica nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che, dopo una giornata di nuvole, si schiarirà nel fine settimana. È consigliabile prepararsi a un clima fresco e ventilato, ideale per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Modica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.1° perc. +22.5° prob. 2 % 4.1 O max 4.6 Ponente 84 % 1008 hPa 4 cielo coperto +20° perc. +20.5° prob. 2 % 14.8 ONO max 20.6 Maestrale 93 % 1008 hPa 7 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° prob. 2 % 13.7 ONO max 18.6 Maestrale 70 % 1010 hPa 10 cielo coperto +25.4° perc. +25.2° prob. 20 % 18 O max 20.6 Ponente 45 % 1010 hPa 13 cielo coperto +24.5° perc. +24.2° prob. 12 % 20.8 O max 25 Ponente 45 % 1009 hPa 16 cielo coperto +22.1° perc. +21.7° prob. 10 % 18.3 ONO max 28.4 Maestrale 52 % 1010 hPa 19 cielo sereno +18.9° perc. +18.8° Assenti 4.6 NO max 9.7 Maestrale 74 % 1012 hPa 22 cielo sereno +17.9° perc. +17.8° Assenti 2.7 NE max 3.6 Grecale 80 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:35

