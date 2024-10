Meteo Modugno, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Modugno per Giovedì 31 Ottobre si presenteranno particolarmente favorevoli, con un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la giornata, si registreranno valori di temperatura che varieranno tra i 17,5°C e i 20,5°C, accompagnati da una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1023 hPa.

Nella notte, il cielo si manterrà sereno, con temperature che scenderanno fino a 17,2°C. La brezza vivace continuerà a soffiare da ovest-nord-ovest, con velocità che raggiungeranno i 14,3 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’80%, ma senza precipitazioni previste.

Durante la mattina, i valori termici inizieranno a salire, raggiungendo i 20,5°C intorno a mezzogiorno. Il cielo continuerà a essere sereno, favorendo un piacevole riscaldamento. La velocità del vento si manterrà tra i 12,7 km/h e i 14,6 km/h, con direzione prevalentemente nord. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 58%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, stabilizzandosi attorno ai 19,3°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento continueranno a essere favorevoli, con intensità che varieranno tra i 12,8 km/h e i 15,8 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 72%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento si manterranno stabili, con velocità che si aggireranno attorno ai 9,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 76%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Modugno nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Venerdì e Sabato si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza variazioni significative nelle condizioni generali. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste giornate favorevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.9° perc. +16.7° Assenti 14.8 ONO max 24.2 Maestrale 80 % 1022 hPa 5 cielo sereno +16.6° perc. +16.4° Assenti 13.3 ONO max 23.1 Maestrale 80 % 1023 hPa 8 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° Assenti 13 NO max 18.9 Maestrale 68 % 1024 hPa 11 cielo sereno +20.4° perc. +20.1° Assenti 14.6 N max 19.3 Tramontana 58 % 1024 hPa 14 cielo sereno +20.2° perc. +19.9° Assenti 15.8 N max 20 Tramontana 65 % 1023 hPa 17 cielo sereno +18.9° perc. +18.8° Assenti 13.7 N max 18.5 Tramontana 77 % 1023 hPa 20 cielo sereno +18.4° perc. +18.4° Assenti 13.2 NNO max 20.4 Maestrale 79 % 1024 hPa 23 cielo sereno +17.5° perc. +17.2° Assenti 9.9 ONO max 14.7 Maestrale 73 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 16:46

