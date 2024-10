Meteo Modugno, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Modugno si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le previsioni meteo indicano la presenza di nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,7°C. La copertura nuvolosa sarà moderata, oscillando tra il 68% e il 79%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da sud e sud-est, con raffiche che non supereranno i 10,9 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, e le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 22,6°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà, arrivando a toccare il 81%. Anche in questa fase della giornata, il vento si manterrà leggero, con velocità che varieranno tra i 3,4 km/h e i 7,8 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo subirà un cambiamento significativo. Il cielo si coprirà completamente, passando a cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 21,1°C alle 17:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,4 km/h, ma senza particolari raffiche.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano che il cielo rimarrà coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa continuerà a mantenersi alta, con valori che toccheranno il 97%. Anche in questo frangente, il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra i 2,1 km/h e i 5,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Modugno nei prossimi giorni evidenziano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvolosità. Si prevede che nei giorni successivi, la situazione non subirà cambiamenti significativi, mantenendo un clima fresco e nuvoloso. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.7° perc. +19.8° Assenti 6.1 S max 10.9 Ostro 82 % 1027 hPa 3 nubi sparse +19.3° perc. +19.5° Assenti 4.9 SSE max 6.4 Scirocco 83 % 1027 hPa 6 nubi sparse +19.2° perc. +19.4° Assenti 3.6 SSE max 4.1 Scirocco 83 % 1027 hPa 9 nubi sparse +21.6° perc. +21.7° Assenti 4.6 E max 4.8 Levante 69 % 1027 hPa 12 nubi sparse +23° perc. +22.9° Assenti 6.5 ENE max 6.3 Grecale 61 % 1026 hPa 15 cielo coperto +22.4° perc. +22.2° Assenti 8.6 NE max 8.1 Grecale 59 % 1026 hPa 18 cielo coperto +20.7° perc. +20.4° Assenti 7.1 ENE max 8.3 Grecale 59 % 1027 hPa 21 cielo coperto +20.2° perc. +19.9° Assenti 2.1 NE max 3.4 Grecale 60 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 17:57

