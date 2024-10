Meteo Modugno, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Modugno si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa significativa, specialmente nelle ore della notte e della mattina, con possibilità di piogge leggere in serata. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere intensità notevoli, contribuendo a un aumento della sensazione di freschezza.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,7°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 73%, e i venti soffieranno da Sud-Sud Est a una velocità di circa 14,1 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura percepita rimarrà sostanzialmente invariata, mantenendo un clima mite ma umido.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 25,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 90%, e i venti, provenienti sempre da Sud-Sud Est, si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 22,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 54%, rendendo l’aria leggermente più fresca rispetto alle ore precedenti.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 24,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno all’86%, e i venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 41 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’atmosfera rimarrà umida.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,7°C. Le condizioni di vento diventeranno più forti, con raffiche che potranno superare i 49 km/h. Verso la fine della giornata, si prevede un incremento della probabilità di pioggia leggera, con accumuli minimi attesi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Modugno nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente per quanto riguarda le condizioni di vento e le possibili precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Modugno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.8° perc. +19.7° Assenti 13.3 S max 25.5 Ostro 69 % 1017 hPa 4 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 14.9 SSE max 29.1 Scirocco 74 % 1016 hPa 7 cielo coperto +20.8° perc. +20.8° Assenti 20.1 SSE max 34.5 Scirocco 73 % 1017 hPa 10 cielo coperto +24.5° perc. +24.4° Assenti 21.6 SSE max 27.7 Scirocco 55 % 1016 hPa 13 cielo coperto +25.4° perc. +25.4° Assenti 23.6 SSE max 28.9 Scirocco 54 % 1014 hPa 16 cielo coperto +23.1° perc. +23.3° Assenti 25.1 SSE max 41 Scirocco 68 % 1013 hPa 19 nubi sparse +21.7° perc. +21.9° Assenti 26.4 SSE max 46.4 Scirocco 74 % 1012 hPa 22 cielo coperto +22° perc. +22.3° Assenti 22.8 S max 43.2 Ostro 77 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.