Meteo Modugno, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Modugno indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e una copertura nuvolosa variabile. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina ci si aspetta un cielo sereno che favorirà un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, le nubi sparse faranno nuovamente la loro comparsa, mentre la sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà progressivamente più coperto.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Modugno registrerà nubi sparse con una temperatura di circa 19,7°C e una leggera brezza proveniente da nord. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 67%, con un’umidità del 63%. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 19°C fino alle prime luci dell’alba.

La mattina si presenterà con un cielo sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 22°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare da nord-ovest, con una velocità che varierà tra i 9 e i 11 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 65%, garantendo condizioni di comfort.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno le temperature a stabilizzarsi attorno ai 20°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 13 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 71%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà sempre più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97% alle 19:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, mentre l’umidità continuerà a salire, arrivando fino all’80%. La brezza leggera da nord-ovest accompagnerà la serata, mantenendo le condizioni di calma.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Modugno indicano un trend di temperature in lieve calo, con un aumento della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì potrebbero portare ulteriori variazioni, con possibilità di piogge leggere. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Modugno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.5° perc. +19.1° Assenti 4.3 N max 6.5 Tramontana 62 % 1027 hPa 4 poche nuvole +19° perc. +18.7° Assenti 7 NO max 11.4 Maestrale 66 % 1027 hPa 7 cielo sereno +19.5° perc. +19.3° Assenti 9.1 NO max 12 Maestrale 69 % 1028 hPa 10 cielo sereno +21.4° perc. +21.4° Assenti 9.9 NNO max 11.2 Maestrale 67 % 1028 hPa 13 nubi sparse +21.9° perc. +21.9° Assenti 12.6 NNE max 13 Grecale 66 % 1027 hPa 16 nubi sparse +20.4° perc. +20.3° Assenti 10 N max 13 Tramontana 69 % 1027 hPa 19 cielo coperto +19.8° perc. +19.7° Assenti 8.5 NNO max 13.1 Maestrale 72 % 1027 hPa 22 nubi sparse +19.2° perc. +19.2° Assenti 8 N max 13.2 Tramontana 78 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 17:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.