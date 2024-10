Meteo Modugno, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Modugno per Venerdì 11 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un alternarsi di nubi e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutta la giornata. La previsione del tempo indica un inizio di giornata con cielo prevalentemente coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di ampie schiarite. Le temperature, che si attesteranno intorno ai 24°C, garantiranno un clima mite e piacevole.

Durante la notte, Modugno avrà un cielo coperto con temperature che si aggireranno attorno ai 23°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento varierà tra i 14,8 km/h e i 15,8 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 54%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1007 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto fino alle 10:00, quando si passerà a nubi sparse. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 24°C intorno alle 11:00. La velocità del vento si attesterà tra i 18,1 km/h e i 19,6 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord-Nord Ovest. L’umidità scenderà fino al 45%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 24°C alle 13:00 e scenderanno gradualmente fino a 21°C alle 18:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con un 0% di nubi alle 13:00 e un incremento fino al 53% alle 18:00. La velocità del vento si ridurrà, oscillando tra i 12,9 km/h e i 20,9 km/h.

La sera porterà un ritorno delle nubi, con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che si aggireranno intorno ai 9,9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 66%.

In conclusione, le previsioni meteo per Modugno nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile ritorno di condizioni più instabili. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi piogge sporadiche. Sarà quindi opportuno monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Modugno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +23.4° perc. +23.3° Assenti 15.8 OSO max 34.3 Libeccio 55 % 1007 hPa 4 cielo coperto +22.9° perc. +22.8° Assenti 14.7 SO max 30 Libeccio 57 % 1007 hPa 7 cielo coperto +22.7° perc. +22.6° Assenti 17.5 ONO max 26.9 Maestrale 59 % 1010 hPa 10 nubi sparse +24° perc. +23.7° Assenti 18.5 NO max 22.3 Maestrale 49 % 1011 hPa 13 cielo sereno +24° perc. +23.7° Assenti 20.9 N max 22.7 Tramontana 47 % 1011 hPa 16 nubi sparse +21.5° perc. +21.3° Assenti 16.4 N max 18.3 Tramontana 60 % 1012 hPa 19 cielo coperto +20.8° perc. +20.6° Assenti 10.6 N max 13.1 Tramontana 64 % 1014 hPa 22 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 11.6 NO max 17.7 Maestrale 64 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:13

