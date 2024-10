Meteo Mola di Bari, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Mola di Bari indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera attenuazione della nuvolosità nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +20,9°C e +24,6°C. I venti saranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 26,6 km/h, contribuendo a un certo movimento dell’aria. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +21,5°C. La velocità del vento varierà tra i 3,7 km/h e i 9,9 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità sarà alta, attorno al 60%, e non si prevederanno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a +24,6°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si manterrà al 100% fino a metà mattina, per poi iniziare a ridursi. I venti si faranno più sostenuti, raggiungendo velocità di 16,2 km/h e direzione variabile, prevalentemente da Sud-Est.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +22°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 24,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 63%, ma senza precipitazioni previste.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della nuvolosità, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +21°C. I venti continueranno a soffiare con intensità moderata, mantenendo una brezza vivace. La copertura nuvolosa scenderà al 30%, offrendo la possibilità di un cielo più sereno.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mola di Bari nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della presenza di sole e una diminuzione della nuvolosità. Tuttavia, le temperature rimarranno miti e l’umidità continuerà a essere elevata, rendendo l’aria piuttosto umida. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Mola di Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.5° perc. +21.3° Assenti 5.2 ESE max 5.7 Scirocco 61 % 1021 hPa 4 cielo coperto +21.6° perc. +21.4° Assenti 3.7 O max 4.9 Ponente 60 % 1021 hPa 7 cielo coperto +21.8° perc. +21.5° Assenti 16.2 SE max 24.8 Scirocco 59 % 1020 hPa 10 cielo coperto +23.6° perc. +23.5° Assenti 12.8 SSE max 17.5 Scirocco 57 % 1021 hPa 13 nubi sparse +24.4° perc. +24.4° Assenti 14.9 ESE max 18.4 Scirocco 57 % 1019 hPa 16 nubi sparse +23.1° perc. +23.1° Assenti 14.3 SE max 21.8 Scirocco 61 % 1019 hPa 19 nubi sparse +21.7° perc. +21.6° Assenti 13 S max 22.9 Ostro 62 % 1020 hPa 22 nubi sparse +21° perc. +20.9° Assenti 14.2 SSE max 25.2 Scirocco 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:03

