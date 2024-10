Meteo Mola di Bari, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Mola di Bari si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 19,2°C. Con il passare delle ore, la situazione meteo evolverà, portando a un mattino prevalentemente sereno, con picchi di temperatura che raggiungeranno i 22,3°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C. Infine, la sera porterà un incremento della nuvolosità, con un cielo coperto e temperature in calo.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Mola di Bari registrerà nubi sparse e una temperatura di circa 19,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento della temperatura fino a 22,3°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori che scenderanno al 21%. Il vento continuerà a soffiare da sud-est con intensità leggera, rendendo l’atmosfera gradevole. L’umidità si ridurrà leggermente, portandosi al 58%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà nuovamente. Si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo per il 65%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 20°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 19 km/h. L’umidità aumenterà fino al 66%, rendendo l’aria più umida.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. Le temperature continueranno a scendere, portandosi a circa 19°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, contribuendo a un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Mola di Bari indicano una giornata con un inizio sereno, seguito da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e un cielo coperto in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento delle precipitazioni, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni del tempo. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste condizioni per pianificare al meglio le loro giornate.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Mola di Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.1° perc. +18.9° Assenti 8.1 SSE max 10.8 Scirocco 73 % 1023 hPa 4 poche nuvole +18.8° perc. +18.6° Assenti 5.3 SSE max 6.9 Scirocco 73 % 1023 hPa 7 poche nuvole +19.8° perc. +19.6° Assenti 6.6 SSE max 8.6 Scirocco 68 % 1024 hPa 10 poche nuvole +21.9° perc. +21.7° Assenti 9 ESE max 9.3 Scirocco 60 % 1023 hPa 13 nubi sparse +22.2° perc. +22° Assenti 14.4 E max 15 Levante 57 % 1022 hPa 16 nubi sparse +20.9° perc. +20.7° Assenti 13 SE max 18.8 Scirocco 63 % 1022 hPa 19 cielo coperto +19.9° perc. +19.7° Assenti 11.3 S max 17.3 Ostro 69 % 1022 hPa 22 nubi sparse +19.1° perc. +19° Assenti 10.6 S max 15.9 Ostro 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 16:51

