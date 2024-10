Meteo Molfetta, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Molfetta indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 21,4°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà prevalentemente leggera, con raffiche che non supereranno i 15,8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando intorno al 60%.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, raggiungendo il 100% nella mattina. Durante le prime ore del giorno, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno da 19,3°C a 19,8°C. La ventilazione sarà leggera, con direzione prevalentemente da Ovest e Nord Ovest.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che toccheranno i 21,4°C. La ventilazione si intensificherà leggermente, con raffiche fino a 15,8 km/h. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà significativa, attestandosi attorno al 53%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere completamente coperto, mantenendo temperature intorno ai 20°C. La ventilazione si farà più leggera, con velocità che scenderanno a circa 5 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 62%, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Molfetta nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Domani si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, mentre dopodomani potrebbero verificarsi schiarite temporanee. Gli amanti del clima temperato troveranno in questa settimana un’ottima occasione per godere delle belle giornate autunnali.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° Assenti 4 ONO max 4.7 Maestrale 67 % 1018 hPa 4 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° Assenti 7.1 ONO max 7.3 Maestrale 68 % 1018 hPa 7 cielo coperto +19.3° perc. +18.9° Assenti 8.4 ONO max 9 Maestrale 63 % 1019 hPa 10 nubi sparse +20.8° perc. +20.4° Assenti 8 N max 8.9 Tramontana 55 % 1019 hPa 13 poche nuvole +21.4° perc. +21.1° Assenti 13.7 NE max 12.2 Grecale 57 % 1017 hPa 16 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° Assenti 11.7 ENE max 12 Grecale 61 % 1018 hPa 19 cielo coperto +20.3° perc. +20° Assenti 6.1 E max 5.9 Levante 61 % 1019 hPa 22 cielo coperto +19.9° perc. +19.5° Assenti 6.7 N max 7 Tramontana 62 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:11

