Meteo Molfetta, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

Le previsioni meteo per Molfetta di Giovedì 31 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno, mentre il vento si manterrà moderato, con velocità che varieranno tra i 11 e i 19 km/h.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. Le condizioni di cielo sereno rimarranno invariate, favorendo attività all’aperto e momenti di svago. La brezza leggera contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, mentre l’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 70%.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 18°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una leggera intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Molfetta nei prossimi giorni sembrano promettenti, con un proseguimento di condizioni favorevoli. La stabilità atmosferica e le temperature miti suggeriscono un inizio di Novembre all’insegna del bel tempo, con possibilità di mantenere queste condizioni anche nei giorni successivi. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in questo clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Molfetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.9° perc. +16.9° Assenti 19.1 O max 25.3 Ponente 84 % 1022 hPa 5 cielo sereno +16.7° perc. +16.6° Assenti 17.6 O max 24.3 Ponente 83 % 1023 hPa 8 cielo sereno +18.4° perc. +18.1° Assenti 16.1 ONO max 18.2 Maestrale 72 % 1024 hPa 11 cielo sereno +20.2° perc. +19.9° Assenti 12.9 NNO max 15.8 Maestrale 63 % 1024 hPa 14 cielo sereno +19.8° perc. +19.6° Assenti 10.5 NNE max 14.5 Grecale 68 % 1023 hPa 17 cielo sereno +19.2° perc. +19.1° Assenti 9.1 NNE max 11.7 Grecale 75 % 1023 hPa 20 cielo sereno +18.7° perc. +18.6° Assenti 9.7 NO max 13.8 Maestrale 75 % 1024 hPa 23 cielo sereno +17.6° perc. +17.3° Assenti 14.5 O max 18.1 Ponente 75 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:46

