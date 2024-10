Meteo Molfetta, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Molfetta si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e piacevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, ma non si registreranno precipitazioni. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, che porterà a un miglioramento delle condizioni meteo.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura salirà fino a raggiungere i 22,2°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da nord-nord est accompagnerà la giornata, rendendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 58% e il 71%.

Nel pomeriggio, il sole dominerà il cielo, con un passaggio a condizioni di cielo sereno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,4°C, mentre la velocità del vento si ridurrà, mantenendosi tra i 10 km/h e i 14 km/h. L’intensità del vento sarà leggera, favorendo un clima piacevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole, mantenendo una temperatura intorno ai 20°C. Le condizioni meteo rimarranno stabili, senza segni di precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, ma non influenzerà il comfort generale della serata.

In conclusione, le previsioni meteo per Molfetta indicano una giornata di bel tempo con temperature miti e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una stabilità meteorologica che accompagnerà la settimana. Gli amanti del sole e delle temperature piacevoli troveranno in questo periodo un’ottima opportunità per godere delle bellezze della città.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20° perc. +19.8° Assenti 4.8 N max 5.7 Tramontana 66 % 1019 hPa 4 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° Assenti 6.5 NO max 8.1 Maestrale 70 % 1019 hPa 7 nubi sparse +20.2° perc. +20.1° Assenti 7.9 NO max 10.6 Maestrale 68 % 1020 hPa 10 poche nuvole +21.8° perc. +21.6° Assenti 9.4 NNO max 10 Maestrale 59 % 1020 hPa 13 poche nuvole +22.2° perc. +22° Assenti 14 NNE max 12.2 Grecale 60 % 1019 hPa 16 cielo sereno +20.8° perc. +20.8° Assenti 10.2 NE max 11.8 Grecale 69 % 1019 hPa 19 nubi sparse +20.3° perc. +20.2° Assenti 4 NNE max 5.6 Grecale 72 % 1020 hPa 22 poche nuvole +20.1° perc. +20.1° Assenti 3.6 N max 6.2 Tramontana 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:08

