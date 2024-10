Meteo Molfetta, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Molfetta indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto e le temperature si attesteranno intorno ai 23,6°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, mantenendo il cielo coperto e temperature che scenderanno leggermente, arrivando a circa 21,9°C alle 06:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 18 km/h, con direzione Ovest-Nord Ovest. A partire dalle 10:00, si osserveranno nubi sparse, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 78%. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 23°C.

Nel pomeriggio, ci si aspetta un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che diventerà sereno. Alle 13:00, la temperatura raggiungerà il suo picco di 22,9°C, con un’umidità relativa del 56%. La brezza vivace continuerà a soffiare, con velocità che varierà tra i 21 e i 23 km/h. Questo clima favorevole permetterà di godere di un pomeriggio all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà nuovamente il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,6°C, con un’intensificazione della brezza, che si farà più leggera, con velocità di circa 8 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 68%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Molfetta nei prossimi giorni suggeriscono un ritorno a condizioni più variabili, con possibilità di pioggia e temperature in lieve diminuzione. Tuttavia, per Venerdì 11 Ottobre, si potrà godere di un pomeriggio sereno, ideale per attività all’aperto, prima di un ritorno alla nuvolosità nella sera. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Molfetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +23.5° perc. +23.4° Assenti 17.9 OSO max 31.3 Libeccio 59 % 1007 hPa 4 cielo coperto +23° perc. +22.9° Assenti 15.6 OSO max 26 Libeccio 61 % 1007 hPa 7 cielo coperto +22° perc. +22° Assenti 20.6 O max 30.7 Ponente 66 % 1010 hPa 10 nubi sparse +23.4° perc. +23.2° Assenti 21.3 NO max 27.6 Maestrale 54 % 1011 hPa 13 cielo sereno +22.9° perc. +22.7° Assenti 22 N max 23 Tramontana 56 % 1011 hPa 16 nubi sparse +21.2° perc. +21.1° Assenti 19.4 N max 20.8 Tramontana 66 % 1012 hPa 19 cielo coperto +20.7° perc. +20.6° Assenti 10.3 N max 11.2 Tramontana 68 % 1014 hPa 22 nubi sparse +20.2° perc. +20° Assenti 13 ONO max 19.8 Maestrale 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.