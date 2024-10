Meteo Molfetta, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Molfetta indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le nubi sparse si trasformeranno in un cielo completamente coperto, con temperature che varieranno da +21,7°C a +21,4°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 16 km/h, proveniente principalmente da Sud-Sud Est. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 68% e il 79%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 24,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento continuerà a mantenersi su valori moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 22,8°C alle ore 17:00. Il cielo continuerà a essere coperto, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 28%. La velocità del vento potrebbe raggiungere i 19,6 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente meridionale. L’umidità si attesterà attorno al 67%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 21,4°C. Il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 42%. La velocità del vento diminuirà, con valori che scenderanno fino a 6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Molfetta indicano una giornata di Venerdì caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, con temperature che non scenderanno sotto i 21°C. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Molfetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.6° perc. +21.6° prob. 9 % 15.1 SSE max 25.3 Scirocco 71 % 1018 hPa 4 cielo coperto +21.1° perc. +21.4° prob. 6 % 17.4 SE max 27.4 Scirocco 82 % 1017 hPa 7 cielo coperto +21.7° perc. +21.9° Assenti 15 SSE max 22.5 Scirocco 78 % 1018 hPa 10 cielo coperto +23.7° perc. +23.8° Assenti 9.7 SE max 13.2 Scirocco 63 % 1017 hPa 13 cielo coperto +24.2° perc. +24.3° prob. 12 % 15 SE max 19.2 Scirocco 60 % 1015 hPa 16 cielo coperto +23.4° perc. +23.4° prob. 23 % 14 SE max 18 Scirocco 63 % 1015 hPa 19 cielo coperto +22.2° perc. +22.3° prob. 50 % 11.1 S max 17.7 Ostro 71 % 1015 hPa 22 cielo coperto +21.5° perc. +21.6° prob. 36 % 6.4 SSE max 8.6 Scirocco 73 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:04

