Meteo Molfetta, le previsioni per il weekend 25 – 27 Ottobre

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 95% e temperature intorno ai 19,6°C. Il vento soffierà da Nord a 2,9 km/h. Durante la mattina, la copertura nuvolosa scenderà al 77%, con temperature che raggiungeranno i 20,4°C. Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere completamente coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,9°C. Sabato, il cielo presenterà nubi sparse e temperature fino a 21,6°C. Domenica, il cielo rimarrà coperto con temperature che toccheranno i 22°C. Venti moderati sono previsti, specialmente nel pomeriggio di Sabato.

Venerdì 25 Ottobre

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 95%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,6°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 2,9 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 4,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà al 77%. La temperatura salirà leggermente a 19,4°C alle 01:00, per poi raggiungere i 20,4°C alle 09:00. La velocità del vento aumenterà, passando a 5,4 km/h alle 09:00, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si ridurrà progressivamente, arrivando al 69% alle 09:00.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20,9°C alle 13:00, per poi scendere leggermente a 20,1°C alle 17:00. La velocità del vento aumenterà ulteriormente, raggiungendo i 9,2 km/h alle 17:00, con una direzione costante da Est. L’umidità si manterrà attorno al 69%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà al 99%. Le temperature scenderanno a 19,7°C alle 21:00 e continueranno a diminuire fino a raggiungere i 19,5°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà a 5,8 km/h alle 21:00, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 69%.

Sabato 26 Ottobre

La notte di Sabato 26 Ottobre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 28%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,4°C alle 00:00, con una leggera diminuzione a 19,3°C alle 01:00. La velocità del vento sarà di 5,2 km/h proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 5,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole con una copertura nuvolosa che scenderà al 14%. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,1°C alle 09:00 e i 21,6°C alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, passando a 7,7 km/h alle 10:00, mantenendo una direzione da Est. L’umidità si ridurrà ulteriormente, arrivando al 60% alle 09:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà al 54% alle 15:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21,8°C alle 13:00, per poi scendere leggermente a 21,3°C alle 15:00. La velocità del vento raggiungerà i 17,4 km/h alle 14:00, con raffiche che potranno arrivare fino a 23,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61%.

Nella sera, il cielo diventerà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 19,8°C alle 21:00 e continueranno a diminuire fino a 19,5°C alle 22:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12,5 km/h alle 21:00, mentre l’umidità aumenterà al 72%.

Domenica 27 Ottobre

La notte di Domenica 27 Ottobre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,2°C alle 00:00, con una leggera diminuzione a 19°C alle 01:00. La velocità del vento sarà di 11,3 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 19,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 20,8°C alle 09:00 e i 21,4°C alle 10:00. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 13,7 km/h alle 10:00, mantenendo una direzione da Sud-Sud Est. L’umidità si ridurrà al 60%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22°C alle 13:00 e alle 14:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 14 km/h alle 15:00, con raffiche che potranno arrivare fino a 16,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 51%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà al 89%. Le temperature scenderanno a 19,2°C alle 20:00 e continueranno a diminuire fino a 18,9°C alle 22:00. La velocità del vento si ridurrà a 10 km/h alle 20:00, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 72%.

In conclusione, il fine settimana si presenterà prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 18,6°C e i 22°C. I venti saranno moderati, con una maggiore intensità nel pomeriggio di Sabato. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo, in particolare per Domenica, quando il cielo rimarrà coperto per gran parte della giornata.

