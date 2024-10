Meteo Mondragone, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Mondragone si preannunciano caratterizzate da un’alternanza di condizioni nuvolose e momenti di sereno. Durante la notte, si assisterà a un cielo inizialmente con nubi sparse, che si trasformerà in un cielo coperto nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da nord-est. Con l’avanzare della giornata, il clima si stabilizzerà, portando a un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, presentando condizioni di cielo sereno fino a metà giornata. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 21°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, oscillando tra il 59% e il 74%. Questo clima favorevole permetterà di godere di una mattinata piacevole, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che inizieranno a dominare il cielo. Le temperature tenderanno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 19°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole. Non si registreranno precipitazioni, garantendo così un pomeriggio asciutto e sereno.

La sera porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 17°C. La brezza si farà più leggera, contribuendo a un clima tranquillo. L’umidità aumenterà, ma rimarrà comunque in un range confortevole. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la serata ideale per passeggiate o attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mondragone indicano un Sabato 12 Ottobre all’insegna di un clima variabile, con momenti di sole alternati a nubi sparse. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze locali, mentre chi cerca un clima più fresco dovrà attendere eventuali cambiamenti nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Mondragone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17° perc. +16.9° Assenti 7.7 NNE max 7.2 Grecale 81 % 1016 hPa 3 cielo coperto +16.3° perc. +16.1° Assenti 8 NE max 7.8 Grecale 82 % 1016 hPa 6 nubi sparse +16.4° perc. +16.1° Assenti 7.7 NE max 7.9 Grecale 80 % 1017 hPa 9 cielo sereno +20.3° perc. +20.1° Assenti 4.5 ESE max 5.7 Scirocco 63 % 1018 hPa 12 cielo sereno +21.6° perc. +21.4° Assenti 6.9 SO max 5.5 Libeccio 59 % 1017 hPa 15 nubi sparse +20.6° perc. +20.5° Assenti 9 SO max 8.6 Libeccio 65 % 1017 hPa 18 nubi sparse +18.5° perc. +18.4° Assenti 5.4 O max 6.2 Ponente 74 % 1018 hPa 21 nubi sparse +17.8° perc. +17.7° Assenti 3.9 N max 3.7 Tramontana 77 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:23

