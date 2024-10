Meteo Mondragone, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Mondragone indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 22°C nelle ore centrali, mentre la copertura nuvolosa sarà elevata, con percentuali che raggiungeranno il 97% nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni settentrionali e occidentali, con velocità che varieranno tra i 2,2 km/h e i 7 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno fino a 18,1°C. La mattina continuerà a mantenere una copertura nuvolosa significativa, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 22,5°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a diminuire leggermente, stabilizzandosi attorno ai 21°C, ma la sensazione di caldo rimarrà grazie all’umidità che si manterrà attorno all’80%. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C, con una diminuzione della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse.

In sintesi, le previsioni del tempo per Venerdì 25 Ottobre a Mondragone evidenziano una giornata con temperature miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Le condizioni meteo non prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene si consiglia di portare con sé un abbigliamento adeguato per le temperature serali più fresche.

Guardando ai prossimi giorni, si prevede che la situazione meteo rimarrà stabile, con temperature simili e una continuazione della copertura nuvolosa. Tuttavia, ci si aspetta un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Mondragone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.9° perc. +19° Assenti 3.8 N max 3.5 Tramontana 85 % 1025 hPa 3 cielo coperto +18.4° perc. +18.5° Assenti 6.1 NNE max 5.9 Grecale 85 % 1023 hPa 6 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° Assenti 6.2 NE max 6.2 Grecale 83 % 1023 hPa 9 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° Assenti 3 E max 3 Levante 71 % 1024 hPa 12 cielo coperto +22.5° perc. +22.6° prob. 6 % 6.3 OSO max 5.1 Libeccio 66 % 1023 hPa 15 cielo coperto +21.4° perc. +21.5° prob. 6 % 5.2 SO max 5.6 Libeccio 72 % 1022 hPa 18 cielo coperto +19.6° perc. +19.8° prob. 7 % 3.7 O max 4.2 Ponente 81 % 1022 hPa 21 nubi sparse +19.2° perc. +19.3° prob. 3 % 2.2 NNE max 2 Grecale 82 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:05

