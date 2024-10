Meteo Monopoli, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Monopoli di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso delle ore si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La mattina porterà un cielo sereno e temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una brezza tesa proveniente da nord-ovest.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con il cielo che rimarrà sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La ventilazione si manterrà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 28 km/h. La sera si preannuncia altrettanto piacevole, con temperature che scenderanno lentamente, mantenendosi attorno ai 19°C. Le nuvole torneranno a farsi vedere, ma non si prevedono precipitazioni.

In sintesi, le previsioni del tempo per Monopoli indicano una giornata di Sabato 12 Ottobre all’insegna del sole e di temperature miti, perfetta per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un lieve calo delle temperature, ma le condizioni generali rimarranno stabili, con cieli sereni e una ventilazione moderata. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un weekend all’insegna della tranquillità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Monopoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.2° perc. +19.2° Assenti 20.9 NO max 27 Maestrale 74 % 1015 hPa 4 nubi sparse +19° perc. +18.9° Assenti 18.9 NO max 27.1 Maestrale 77 % 1016 hPa 7 poche nuvole +20° perc. +19.8° Assenti 23.5 NO max 28.1 Maestrale 71 % 1017 hPa 10 cielo sereno +21° perc. +20.9° Assenti 27.9 NNO max 28.7 Maestrale 67 % 1017 hPa 13 cielo sereno +21° perc. +20.9° Assenti 26.2 NNO max 28.7 Maestrale 65 % 1017 hPa 16 cielo sereno +19.6° perc. +19.6° Assenti 20.3 NNO max 25 Maestrale 75 % 1017 hPa 19 cielo sereno +18.9° perc. +18.9° Assenti 13.6 NNO max 18.3 Maestrale 79 % 1018 hPa 22 poche nuvole +18.7° perc. +18.6° Assenti 14 NO max 18.5 Maestrale 77 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:10

