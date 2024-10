Meteo Monsummano Terme, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 6 Ottobre a Monsummano Terme si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati durante tutto il giorno. La previsione del tempo indica un inizio di giornata con cieli sereni, che si trasformeranno in nuvolosità crescente nel corso della mattina. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 11,7°C nelle prime ore, per poi salire fino a raggiungere un massimo di circa 18,5°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, i cieli saranno sereni con una temperatura che si manterrà intorno ai 11°C. Con l’avanzare delle ore, a partire dalla mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 99% già dalle prime ore del giorno. Le temperature continueranno a salire, passando dai 11,7°C delle prime ore ai 18,4°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra l’80% e il 90%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. La ventilazione sarà debole, con direzione prevalentemente da ovest, e non si prevedono precipitazioni significative. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi attorno al 4%. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1013 hPa.

Con l’arrivo della sera, la nuvolosità continuerà a persistere, con temperature che scenderanno lentamente fino a circa 15°C. L’umidità rimarrà elevata, e il vento si presenterà come una leggera brezza, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Monsummano Terme indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti, senza particolari eventi atmosferici da segnalare. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature, che potrebbero scendere leggermente. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione l’elevata umidità e la nuvolosità persistente.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Monsummano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.4° perc. +10.9° Assenti 4 NNE max 4.4 Grecale 88 % 1014 hPa 4 poche nuvole +10.9° perc. +10.4° Assenti 3.3 NNE max 3.7 Grecale 89 % 1014 hPa 7 cielo coperto +13.4° perc. +12.9° Assenti 2.5 ENE max 3.4 Grecale 80 % 1014 hPa 10 cielo coperto +16.1° perc. +15.6° Assenti 2.3 SSE max 3.9 Scirocco 70 % 1014 hPa 13 cielo coperto +18.5° perc. +18.1° prob. 4 % 6.4 SO max 9.9 Libeccio 65 % 1013 hPa 16 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° Assenti 5.4 OSO max 8.6 Libeccio 80 % 1014 hPa 19 nubi sparse +14.4° perc. +14.1° Assenti 2.4 NO max 2.9 Maestrale 86 % 1015 hPa 22 cielo coperto +15.1° perc. +14.8° Assenti 1 NE max 2.7 Grecale 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.