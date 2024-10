Meteo Monsummano Terme, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Venerdì 1 Novembre a Monsummano Terme si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che toccheranno i 21°C durante le ore centrali della giornata. La ventilazione sarà debole, con brezze leggere che accompagneranno il clima, rendendo l’atmosfera gradevole per le attività all’aperto.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La mattina seguirà con condizioni simili, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente il bel tempo. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,8°C già intorno alle 10:00. L’assenza di precipitazioni garantirà una giornata asciutta, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con qualche nube sparsa, e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, favorendo un clima piacevole. Con l’avvicinarsi della sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14°C entro le 20:00.

Le previsioni del tempo per i giorni successivi indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nuvole. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione a possibili variazioni meteorologiche, poiché l’inizio della settimana potrebbe portare a un incremento della nuvolosità e a un abbassamento delle temperature. In conclusione, Monsummano Terme si appresta a vivere un Venerdì all’insegna del bel tempo, con opportunità di godere di un clima favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14° perc. +13.2° Assenti 5.8 NNE max 5.9 Grecale 66 % 1025 hPa 5 cielo sereno +13.4° perc. +12.5° Assenti 5.7 NNE max 5.9 Grecale 66 % 1025 hPa 8 poche nuvole +17° perc. +16.3° Assenti 3.1 ENE max 4.1 Grecale 61 % 1025 hPa 11 cielo sereno +20.6° perc. +20.1° Assenti 3.2 SSE max 2.9 Scirocco 51 % 1025 hPa 14 cielo sereno +20.6° perc. +20.2° Assenti 2.9 SO max 3.7 Libeccio 57 % 1023 hPa 17 poche nuvole +15.6° perc. +15.1° Assenti 4.9 NNO max 4.7 Maestrale 76 % 1023 hPa 20 nubi sparse +14.4° perc. +13.8° Assenti 3.7 N max 3.4 Tramontana 76 % 1024 hPa 23 nubi sparse +13.5° perc. +12.8° Assenti 3.7 N max 3.9 Tramontana 75 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:03

