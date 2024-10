Meteo Montalto Uffugo, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montalto Uffugo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 18,3°C. La situazione non subirà significative variazioni nelle ore successive, mantenendo una copertura nuvolosa al 100% e una leggera brezza proveniente da est.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 20,9°C intorno alle 08:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, ma si inizieranno a vedere delle schiarite, con nubi sparse che appariranno verso le 09:00. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attestandosi attorno ai 20,5°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6,8 km/h e i 10,5 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo mostrano un miglioramento, con temperature che raggiungeranno il picco di 25,8°C intorno alle 12:00 e 13:00. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 41% verso le 15:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo il clima più gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 42-48%, garantendo un comfort termico accettabile.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 18,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 90% intorno alle 21:00, e il vento si presenterà più debole, con velocità di circa 3,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Montalto Uffugo nei prossimi giorni suggeriscono un andamento variabile, con un clima che si manterrà generalmente fresco e nuvoloso. Domani si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi delle piogge leggere. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Montalto Uffugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.3° perc. +17.8° Assenti 4 ENE max 5 Grecale 61 % 1021 hPa 3 cielo coperto +18.4° perc. +17.9° Assenti 6.8 NE max 6.8 Grecale 61 % 1021 hPa 6 cielo coperto +18.1° perc. +17.6° Assenti 10.5 NE max 14.3 Grecale 61 % 1021 hPa 9 nubi sparse +23.1° perc. +22.8° Assenti 7.5 N max 9.2 Tramontana 48 % 1021 hPa 12 nubi sparse +25.8° perc. +25.5° Assenti 6.2 ONO max 6 Maestrale 41 % 1019 hPa 15 nubi sparse +24.1° perc. +23.8° Assenti 4.5 N max 7.3 Tramontana 48 % 1019 hPa 18 nubi sparse +18.7° perc. +18.4° Assenti 2.7 ENE max 4 Grecale 69 % 1020 hPa 21 cielo coperto +18.5° perc. +18.1° Assenti 3.5 E max 4.6 Levante 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:09

