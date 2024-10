Meteo Montalto Uffugo, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montalto Uffugo di Mercoledì 2 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da temperature gradevoli e una progressiva copertura nuvolosa nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,6°C. Con l’avanzare delle ore, si osserverà un aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative. La temperatura percepita rimarrà costante, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a mantenersi sereno fino alle ore 11:00, con temperature che raggiungeranno i 24,5°C. L’umidità sarà contenuta, oscillando attorno al 37%, e il vento si presenterà leggero, proveniente prevalentemente da Ovest. A partire dalle ore 12:00, si inizieranno a formare nubi sparse, ma senza compromettere la bellezza della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo evidenziano un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 21°C alle ore 16:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 67% nel tardo pomeriggio. Non si prevedono piogge, ma il cielo apparirà più grigio rispetto alla mattina.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con un’umidità che salirà fino al 69%. Il vento rimarrà leggero, rendendo la serata fresca ma non sgradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Montalto Uffugo nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento delle condizioni, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con temperature che potrebbero superare i 25°C. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Montalto Uffugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14.6° perc. +14° Assenti 4.2 SSE max 7.2 Scirocco 73 % 1015 hPa 3 poche nuvole +14.9° perc. +14.2° Assenti 3.3 SSE max 6.8 Scirocco 67 % 1014 hPa 6 poche nuvole +16.9° perc. +16.2° Assenti 3.8 S max 8.9 Ostro 60 % 1013 hPa 9 cielo sereno +23.1° perc. +22.6° Assenti 8.2 OSO max 9.5 Libeccio 42 % 1013 hPa 12 cielo sereno +24.5° perc. +24° Assenti 10.4 OSO max 14.8 Libeccio 37 % 1011 hPa 15 nubi sparse +23.1° perc. +22.6° Assenti 7.9 OSO max 14.4 Libeccio 42 % 1010 hPa 18 nubi sparse +18.9° perc. +18.2° Assenti 5 SSO max 8.7 Libeccio 51 % 1011 hPa 21 cielo coperto +18.6° perc. +18.1° Assenti 6.6 S max 10.4 Ostro 62 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.