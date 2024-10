Meteo Montalto Uffugo, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montalto Uffugo di Venerdì 4 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che interesseranno principalmente le prime ore della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 14,3°C e i 20,2°C, mentre il vento si presenterà prevalentemente debole, con raffiche che non supereranno i 20 km/h. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente durante la notte e la mattina, per poi attenuarsi nel corso della sera.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Montalto Uffugo sarà avvolta da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,2°C, con una leggera diminuzione fino a 18,4°C verso l’alba. Il vento soffierà da sud-ovest a una velocità di circa 10-11 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità sarà alta, attorno al 91%, e si registreranno deboli precipitazioni.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significativi cambiamenti, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi fino a metà mattinata. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 19°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà elevata, attorno al 97%. A partire dalle 09:00, il cielo inizierà a schiarirsi, ma le nuvole continueranno a dominare il panorama. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge cesseranno e il cielo si presenterà coperto, con nubi sparse che inizieranno a sostituire le nuvole più dense. Le temperature scenderanno, raggiungendo un massimo di 20°C intorno alle 11:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 19°C nel pomeriggio. L’umidità rimarrà elevata, ma la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attorno al 3%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si schiarirà e si presenterà con poche nuvole. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a 14,3°C entro la 23:00. Il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra 4 e 5 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, si attesterà attorno al 80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montalto Uffugo indicano una giornata di transizione, con piogge leggere al mattino e un miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo il weekend più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Montalto Uffugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.2° perc. +19.6° 0.39 mm 11.4 SO max 17.2 Libeccio 91 % 1008 hPa 3 pioggia leggera +18.3° perc. +18.6° 0.65 mm 10.8 SO max 20 Libeccio 92 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +18.2° perc. +18.5° 0.61 mm 10.4 OSO max 19.4 Libeccio 94 % 1009 hPa 9 cielo coperto +18.4° perc. +18.4° prob. 45 % 10.5 OSO max 17.9 Libeccio 79 % 1011 hPa 12 cielo coperto +20.2° perc. +19.8° prob. 25 % 12.9 OSO max 21 Libeccio 58 % 1011 hPa 15 cielo coperto +18.6° perc. +18.1° prob. 3 % 12.2 OSO max 20.7 Libeccio 61 % 1011 hPa 18 nubi sparse +15.3° perc. +14.8° prob. 3 % 3.7 SO max 11.1 Libeccio 75 % 1013 hPa 21 nubi sparse +14.5° perc. +14° prob. 8 % 4.4 SSO max 11 Libeccio 77 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.