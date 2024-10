Meteo Montecatini Terme, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montecatini Terme di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con una predominanza di nuvolosità e occasionali piogge. Durante la notte, la situazione meteorologica si presenterà con pioggia moderata e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e si registreranno venti leggeri provenienti da Nord Est. Con l’avanzare della mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un graduale miglioramento, anche se le piogge non saranno del tutto assenti.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche continueranno a mostrare pioggia leggera fino alle ore 09:00, con temperature che saliranno fino a 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, intorno al 73%, e i venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 5,1 km/h e i 6,7 km/h. A partire dalle ore 10:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse e una temperatura massima che raggiungerà i 21,7°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno progressivamente fino a 17,9°C alle ore 17:00. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 99%. I venti, sebbene leggeri, si faranno sentire con una velocità di circa 7,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno all’88%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,6°C. La nuvolosità continuerà a essere presente, con un 85% di copertura. I venti si manterranno leggeri e le probabilità di pioggia saranno minime, con una probabilità di precipitazioni che scenderà al 11%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montecatini Terme di Venerdì 18 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento temporaneo, ma con un ritorno alla nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e una possibile stabilizzazione delle condizioni meteorologiche, con un aumento della probabilità di schiarite. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento più deciso nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Montecatini Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.6° perc. +18° prob. 71 % 1.5 E max 2.5 Levante 97 % 1016 hPa 5 cielo coperto +17.5° perc. +17.9° prob. 79 % 2.4 ESE max 4.9 Scirocco 98 % 1015 hPa 8 pioggia leggera +19° perc. +19.3° 0.17 mm 5.1 SSO max 5.8 Libeccio 92 % 1017 hPa 11 nubi sparse +21.1° perc. +21.3° prob. 48 % 6.4 OSO max 8.5 Libeccio 77 % 1017 hPa 14 cielo coperto +21.1° perc. +21.2° prob. 42 % 7.5 SO max 7 Libeccio 74 % 1015 hPa 17 cielo coperto +17.9° perc. +18° prob. 40 % 1.3 O max 4.1 Ponente 88 % 1016 hPa 20 nubi sparse +16.1° perc. +16.1° prob. 11 % 4.4 NNO max 4.7 Maestrale 92 % 1016 hPa 23 cielo coperto +15.8° perc. +15.9° prob. 11 % 3.7 N max 3.6 Tramontana 92 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:23

