Meteo Montevarchi, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Montevarchi indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma nel corso delle prime ore del mattino si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con un’umidità che si manterrà elevata, superando l’80%.

Nel corso della mattina, il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 21,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,3 km/h. L’umidità, sebbene in calo, rimarrà comunque sopra il 60%, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Il pomeriggio si preannuncia nuvoloso, con il cielo che si manterrà coperto e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19°C. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con intensità che varierà tra i 5 e i 8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene con un abbigliamento adeguato per il clima fresco.

Durante la sera, il cielo continuerà a presentarsi nuvoloso, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a circa 15°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’89%, mentre il vento si manterrà debole, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Montevarchi mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvole. Martedì e Mercoledì potrebbero presentarsi condizioni simili, con occasionali schiarite e un clima fresco, ideale per godere delle bellezze autunnali della zona. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.6° perc. +15.3° Assenti 1.5 E max 1.7 Levante 80 % 1020 hPa 4 nubi sparse +15° perc. +14.6° Assenti 3.6 E max 3.5 Levante 82 % 1019 hPa 7 nubi sparse +16° perc. +15.7° Assenti 3.6 ESE max 4.6 Scirocco 79 % 1020 hPa 10 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 4.1 S max 4.8 Ostro 64 % 1020 hPa 13 cielo coperto +21.8° perc. +21.6° Assenti 8 O max 13 Ponente 62 % 1019 hPa 16 cielo coperto +19.1° perc. +19.1° Assenti 6 NO max 6.3 Maestrale 76 % 1018 hPa 19 nubi sparse +16° perc. +16° Assenti 4.9 N max 4.7 Tramontana 87 % 1019 hPa 22 nubi sparse +15.1° perc. +15° Assenti 4.5 N max 4.4 Tramontana 89 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:27

