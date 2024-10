Meteo Montevarchi, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Montevarchi si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di cielo coperto e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Le previsioni meteo indicano una giornata in cui la copertura nuvolosa sarà elevata, con percentuali che raggiungeranno il 99% nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 14,1°C durante la notte e un massimo di 22,1°C nel corso della mattina. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, provenienti principalmente da direzioni settentrionali.

Durante la notte, Montevarchi avrà un clima piuttosto mite, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 79%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1026 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a 22,1°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con valori che toccheranno il 91%. Anche la velocità del vento sarà contenuta, con un’intensità che non supererà i 4,5 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere, portandosi attorno al 60%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 99%. Le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 16,3°C entro le ore serali. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando a toccare il 85%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera intensificazione che porterà la velocità fino a 5 km/h.

La sera presenterà un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, con valori che toccheranno il 90%. La pressione atmosferica, invece, si manterrà costante attorno ai 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Montevarchi nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una continua presenza di nuvole. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di umidità potrebbe rendere l’atmosfera più pesante. Le condizioni climatiche rimarranno simili anche nei giorni successivi, con una leggera fluttuazione delle temperature e della copertura nuvolosa.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.7° perc. +13.3° Assenti 4.1 NE max 3.8 Grecale 83 % 1026 hPa 5 nubi sparse +13.4° perc. +13° Assenti 4.2 NE max 3.9 Grecale 88 % 1026 hPa 8 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° Assenti 3.2 ENE max 3.7 Grecale 78 % 1026 hPa 11 cielo coperto +21.6° perc. +21.4° Assenti 1 E max 3.2 Levante 63 % 1025 hPa 14 cielo coperto +21.8° perc. +21.6° Assenti 2.1 O max 3.2 Ponente 59 % 1024 hPa 17 cielo coperto +16.9° perc. +16.7° Assenti 4.2 N max 4.5 Tramontana 80 % 1024 hPa 20 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° Assenti 4.8 NNE max 4.3 Grecale 87 % 1025 hPa 23 cielo coperto +14.4° perc. +14.3° Assenti 4.4 NE max 4.1 Grecale 90 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 17:06

