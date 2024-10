Meteo Montevarchi, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Montevarchi si preannuncia una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24,6°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà più marcata nelle ore centrali della giornata, mentre la sera porterà un miglioramento con cieli sereni. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 6,2 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno inizialmente caratterizzate da nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 92%. La pressione atmosferica sarà stabile, intorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,1°C entro le ore centrali della mattinata. L’umidità diminuirà progressivamente, favorendo un clima più secco. La velocità del vento si manterrà leggera, con direzione prevalentemente da est.

Il pomeriggio porterà un incremento della copertura nuvolosa, con momenti di cielo coperto che si alterneranno a schiarite. Le temperature raggiungeranno il massimo di 24,6°C intorno alle ore 13:00, per poi scendere gradualmente. L’umidità si attesterà attorno al 54%, mentre le condizioni di vento rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 16,5°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto controllo. La pressione atmosferica si stabilizzerà, mantenendo valori attorno ai 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montevarchi nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questa settimana ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.8° perc. +14.7° Assenti 3.3 NE max 3.3 Grecale 92 % 1020 hPa 5 nubi sparse +14.4° perc. +14.3° Assenti 4.1 ENE max 3.9 Grecale 93 % 1019 hPa 8 nubi sparse +19.1° perc. +19° Assenti 4.1 E max 4.8 Levante 76 % 1020 hPa 11 nubi sparse +23.6° perc. +23.5° Assenti 3.9 S max 3.7 Ostro 58 % 1020 hPa 14 nubi sparse +24.4° perc. +24.3° Assenti 4 S max 4.3 Ostro 55 % 1018 hPa 17 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° Assenti 4.9 E max 4.6 Levante 74 % 1018 hPa 20 cielo sereno +17.4° perc. +17.4° Assenti 5.3 ENE max 4.7 Grecale 83 % 1020 hPa 23 nubi sparse +16.5° perc. +16.5° Assenti 4.2 ENE max 4.1 Grecale 88 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:25

