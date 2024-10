Meteo Montevarchi, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Montevarchi indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, ma la pioggia sarà un elemento costante, con precipitazioni che si intensificheranno nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento si presenterà debole, contribuendo a un’atmosfera umida e fresca.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 16,5°C. La probabilità di pioggia sarà moderata, ma non si registreranno precipitazioni significative. La mattina inizierà con pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a 20,4°C intorno alle 11:00. La pioggia continuerà a cadere, con un’intensità che varierà da leggera a moderata. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 76%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno, e si prevede un incremento delle precipitazioni, con pioggia moderata che porterà a temperature massime di circa 19,2°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento si manterrà debole, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Le previsioni del tempo indicano che le precipitazioni continueranno fino a sera, con accumuli significativi.

La sera si presenterà con pioggia moderata, e le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi intorno ai 16,4°C. La pioggia continuerà a cadere, con un’intensità che potrà raggiungere i 2,63mm. L’umidità rimarrà alta, attorno al 98%, e il vento si farà sentire con una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Montevarchi nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione potrebbe migliorare nei giorni successivi, ma è sempre utile monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Montevarchi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.1° perc. +16.2° prob. 14 % 4.4 NE max 4 Grecale 92 % 1028 hPa 4 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° prob. 22 % 4.5 NE max 4 Grecale 92 % 1028 hPa 7 pioggia leggera +16.7° perc. +16.8° 0.59 mm 3.1 ENE max 4.2 Grecale 91 % 1029 hPa 10 pioggia leggera +19.6° perc. +19.7° 0.1 mm 2.3 ENE max 3.8 Grecale 79 % 1029 hPa 13 pioggia moderata +19.2° perc. +19.4° 1.07 mm 1.2 NNO max 2.7 Maestrale 85 % 1028 hPa 16 pioggia leggera +17.4° perc. +17.6° 0.6 mm 3.9 NNE max 3.9 Grecale 94 % 1028 hPa 19 pioggia leggera +16.9° perc. +17.1° 0.28 mm 3.6 ENE max 3.4 Grecale 96 % 1028 hPa 22 pioggia moderata +16.5° perc. +16.7° 3.09 mm 4.4 ENE max 5 Grecale 98 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.