Meteo Montevarchi, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

Le previsioni meteo per Montevarchi di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con una prevalenza di pioggia leggera e cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15°C e i 19°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 90% durante gran parte della giornata. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da est e sud-est, con intensità che non supererà i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con un’umidità che raggiungerà il 93%. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 5 km/h.

Nella mattina, si continuerà a registrare pioggia leggera, con un picco di precipitazioni intorno alle 09:00. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. L’umidità rimarrà alta, attorno all’87%, e il cielo sarà prevalentemente coperto.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera persisterà, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. L’umidità continuerà a mantenersi sopra il 90%, mentre il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. La pioggia leggera continuerà a cadere, con un’umidità che rimarrà elevata, attorno al 96%. Le condizioni di cielo coperto persisteranno, rendendo la serata piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montevarchi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, per Venerdì 25 Ottobre, si consiglia di prepararsi a una giornata piovosa e umida, con temperature gradevoli ma un alto tasso di umidità.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Montevarchi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.8° perc. +15.8° 0.13 mm 4.6 E max 4.5 Levante 93 % 1024 hPa 4 cielo coperto +15.3° perc. +15.4° prob. 58 % 6.5 ESE max 7.3 Scirocco 96 % 1023 hPa 7 pioggia leggera +15.8° perc. +16° 0.41 mm 5.4 E max 8.8 Levante 98 % 1024 hPa 10 cielo coperto +18.8° perc. +19° prob. 73 % 7.1 SE max 10.8 Scirocco 87 % 1024 hPa 13 pioggia leggera +17.8° perc. +18.1° 0.81 mm 4.3 SE max 8 Scirocco 93 % 1022 hPa 16 cielo coperto +17.5° perc. +17.7° prob. 63 % 6.3 ESE max 7.1 Scirocco 93 % 1022 hPa 19 pioggia leggera +16.5° perc. +16.7° 0.23 mm 5.3 E max 5.1 Levante 94 % 1022 hPa 22 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.32 mm 6.5 ESE max 9.4 Scirocco 96 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 17:10

