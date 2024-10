Meteo Montichiari, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montichiari di Sabato 5 Ottobre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da cieli prevalentemente nuvolosi, con una graduale apertura verso condizioni più serene nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 11°C e i 16°C. Nel pomeriggio, si prevede un aumento della temperatura, con picchi che raggiungeranno i 16,9°C. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata, ci sarà un possibile ritorno di piogge leggere, che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Durante la notte, Montichiari si presenterà con un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con valori che raggiungeranno il 94%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi sparse inizieranno a sostituire il cielo coperto, con una temperatura che salirà gradualmente fino a raggiungere i 13°C entro le 08:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori contenuti. L’umidità scenderà, portandosi attorno al 70%.

Il pomeriggio porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che toccheranno i 16,9°C. Le condizioni meteo saranno favorevoli, con una bassa probabilità di precipitazioni. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, si prevede un aumento della nuvolosità e l’arrivo di piogge leggere, con una intensità di pioggia di circa 0,11 mm.

La sera si presenterà con cieli nuvolosi e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 12°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori attorno all’85%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montichiari indicano una giornata variabile, con un inizio nuvoloso che si trasformerà in condizioni più serene durante la mattina e il pomeriggio. Tuttavia, il ritorno di piogge leggere in serata suggerisce di prepararsi a un possibile cambiamento. Nei prossimi giorni, si prevede un’ulteriore instabilità, con possibilità di piogge alternate a momenti di sole, rendendo necessario monitorare costantemente le previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Montichiari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.1° perc. +10.5° Assenti 0.2 OSO max 2.6 Libeccio 87 % 1014 hPa 3 cielo coperto +11.4° perc. +10.8° Assenti 3.1 OSO max 3.6 Libeccio 85 % 1014 hPa 6 nubi sparse +11.1° perc. +10.4° Assenti 3.9 ONO max 5.1 Maestrale 83 % 1014 hPa 9 nubi sparse +14.1° perc. +13.4° Assenti 5.9 OSO max 5.5 Libeccio 70 % 1015 hPa 12 poche nuvole +16.5° perc. +15.8° Assenti 5.8 SO max 4 Libeccio 62 % 1013 hPa 15 poche nuvole +16.7° perc. +16° prob. 9 % 5.3 SO max 5.8 Libeccio 61 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +13.2° perc. +12.5° 0.11 mm 1.4 ESE max 3.3 Scirocco 76 % 1014 hPa 21 nubi sparse +11.9° perc. +11.4° Assenti 6.2 ESE max 8.9 Scirocco 85 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:45

