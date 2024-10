Meteo Muggiò, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Domenica 13 Ottobre a Muggiò si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto per gran parte della giornata, con una leggera diminuzione della temperatura nel pomeriggio. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella notte, Muggiò si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà del 80%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 18°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e l’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 54%. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra i 4 e i 7 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto e temperature che si manterranno tra i 16°C e i 18°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 70%. Anche in questa fascia oraria, il vento sarà debole, con intensità che non supererà i 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature scenderanno a 15°C, e l’umidità si attesterà attorno al 75%. La pressione atmosferica aumenterà leggermente, raggiungendo i 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Muggiò nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con possibilità di schiarite solo nei giorni successivi. Le temperature si manterranno su valori moderati, rendendo le giornate fresche e piacevoli. Si consiglia di tenere in considerazione l’umidità elevata, che potrebbe influenzare la percezione del freddo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14° perc. +13.6° Assenti 4.6 NO max 6.9 Maestrale 82 % 1019 hPa 3 nubi sparse +13.2° perc. +12.6° Assenti 5.3 NO max 8.7 Maestrale 79 % 1018 hPa 6 cielo coperto +13° perc. +12.3° Assenti 5.1 NO max 9.2 Maestrale 76 % 1018 hPa 9 cielo coperto +16° perc. +15.2° Assenti 5.7 ONO max 9.5 Maestrale 59 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18.5° perc. +17.8° Assenti 7.7 OSO max 9.9 Libeccio 54 % 1017 hPa 15 cielo coperto +18.7° perc. +18.1° Assenti 5.9 OSO max 8.6 Libeccio 57 % 1017 hPa 18 cielo coperto +16.4° perc. +16° Assenti 4.4 NO max 4.6 Maestrale 73 % 1018 hPa 21 nubi sparse +15.1° perc. +14.7° Assenti 2.2 ENE max 3.5 Grecale 77 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:35

