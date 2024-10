Meteo Muggiò, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Muggiò indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, che si trasformerà in condizioni di cielo coperto nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 20°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvole aumenterà progressivamente, portando a una copertura quasi totale nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 1%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da nord, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 13%, garantendo una buona esposizione al sole. Il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra 1,1 km/h e 3,5 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo. Il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, ma inizieranno a scendere leggermente verso le 17°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta, con valori che non supereranno i 4 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno fino a 15°C e la sensazione di freddo aumenterà a causa dell’umidità, che si attesterà intorno al 70%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Muggiò nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della nuvolosità. Si prevede che il clima rimanga asciutto, senza precipitazioni significative. Gli amanti del sole potranno approfittare della mattinata serena, mentre nel pomeriggio e in serata sarà consigliabile prepararsi a un cielo più coperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.2° perc. +14.8° Assenti 2.6 N max 2.6 Tramontana 79 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.5° perc. +14.1° Assenti 1.8 N max 2.5 Tramontana 80 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.6° perc. +14.1° Assenti 1.9 NNO max 2.9 Maestrale 78 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.4° perc. +17.9° Assenti 2.1 S max 0.7 Ostro 61 % 1026 hPa 13 cielo coperto +20.2° perc. +19.7° Assenti 3.9 SSO max 2.4 Libeccio 53 % 1024 hPa 16 cielo coperto +18.4° perc. +17.9° Assenti 3.9 SSO max 4.1 Libeccio 62 % 1024 hPa 19 cielo coperto +16.7° perc. +16.3° Assenti 1.5 NO max 3.3 Maestrale 70 % 1025 hPa 22 nubi sparse +15.6° perc. +15.2° Assenti 1.4 N max 2.4 Tramontana 75 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:07

