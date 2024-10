Meteo Mugnano di Napoli, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Mugnano di Napoli indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,2°C e i 22,8°C durante il giorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 11 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, attorno al 70-79%, contribuendo a una sensazione di maggiore calore. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene la copertura nuvolosa possa limitare l’esposizione al sole.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La temperatura percepita sarà simile, e il vento soffierà da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 3 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 78%, e non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 9 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente occidentale. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque su livelli elevati, attorno al 60-66%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a diminuire leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 21°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e il vento si manterrà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 11 km/h. Anche in questo intervallo, non si prevedono piogge, e l’umidità rimarrà alta, attorno al 61-73%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà coperto, e il vento si attenuerà, con velocità che scenderanno a circa 5 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, attorno al 79%, senza possibilità di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mugnano di Napoli nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso anche nei giorni successivi, con temperature simili e un’umidità costante. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni meteo stabili, ma con una sensazione di umidità che potrebbe rendere l’atmosfera più pesante.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Mugnano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20° perc. +20.1° Assenti 3.1 NNO max 3.5 Maestrale 78 % 1027 hPa 3 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° Assenti 4.1 NNO max 4.6 Maestrale 79 % 1026 hPa 6 cielo coperto +19.3° perc. +19.3° Assenti 4.1 NNO max 4.5 Maestrale 78 % 1026 hPa 9 cielo coperto +21.5° perc. +21.4° Assenti 3.6 NO max 4.6 Maestrale 66 % 1027 hPa 12 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° Assenti 9.1 O max 8.9 Ponente 60 % 1026 hPa 15 cielo coperto +21.8° perc. +21.8° Assenti 11 O max 11 Ponente 66 % 1025 hPa 18 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° Assenti 8.6 ONO max 10.2 Maestrale 74 % 1026 hPa 21 cielo coperto +20.1° perc. +20.2° prob. 10 % 5.1 NNO max 6.6 Maestrale 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.