Meteo Mugnano di Napoli, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Mugnano di Napoli indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà intorno ai 19,5°C. Con il passare delle ore, le condizioni meteo si stabilizzeranno, portando a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% nelle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno tra i 19°C e i 24°C. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, con valori che non scenderanno sotto i 19°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 10 km/h e i 12 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno al 70%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 24,1°C intorno alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 3%. Anche in questo frangente, il vento continuerà a soffiare con intensità leggera, mantenendo una brezza gradevole.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, sfiorando il 72%, e il vento si presenterà con una velocità di circa 4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, e la probabilità di pioggia rimarrà assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mugnano di Napoli evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore incremento delle temperature, con possibilità di schiarite, rendendo il clima complessivamente gradevole. Gli amanti delle passeggiate all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, anche se sarà opportuno tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Mugnano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.5° perc. +19.4° prob. 14 % 10.8 NE max 20.1 Grecale 74 % 1023 hPa 3 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° prob. 9 % 12.8 NE max 23.8 Grecale 74 % 1023 hPa 6 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° prob. 3 % 10.3 NE max 19.7 Grecale 73 % 1024 hPa 9 cielo coperto +22.2° perc. +22° Assenti 11.5 ENE max 14.4 Grecale 62 % 1025 hPa 12 cielo coperto +24° perc. +24° Assenti 6.2 E max 11.1 Levante 55 % 1024 hPa 15 nubi sparse +23.5° perc. +23.4° Assenti 5.4 ESE max 11.3 Scirocco 57 % 1024 hPa 18 nubi sparse +21.8° perc. +21.8° prob. 3 % 3.9 ESE max 7.1 Scirocco 66 % 1025 hPa 21 cielo coperto +21° perc. +21° Assenti 3.9 ENE max 6.9 Grecale 69 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:09

