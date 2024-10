Meteo Mugnano di Napoli, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Mugnano di Napoli si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina ci sarà un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 19,4°C e 23,9°C. Nel pomeriggio, si verificheranno piogge leggere, con un incremento della probabilità di precipitazioni. Infine, la sera si concluderà con un cielo nuovamente coperto e temperature in lieve diminuzione.

Durante la notte, Mugnano di Napoli avrà un cielo con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 20,4°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7,1 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 15%. Con il passare delle ore, fino alle prime luci dell’mattina, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi comunque sopra i 19°C.

Nella mattina, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93% entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno fino a toccare i 23,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà moderata, con direzione prevalentemente da Est-Nord Est. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 57%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano l’arrivo di piogge leggere, con una probabilità che salirà fino al 96%. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 20,5°C. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,83 mm. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,5 km/h, contribuendo a un clima fresco e umido.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 79%. Le condizioni di vento continueranno a essere leggere, con direzione prevalentemente da Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mugnano di Napoli nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Domani, ci si aspetta un miglioramento temporaneo, ma le condizioni meteorologiche potrebbero tornare a deteriorarsi nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Mugnano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.4° perc. +20.4° prob. 15 % 6.3 NE max 7.1 Grecale 72 % 1026 hPa 3 nubi sparse +19.7° perc. +19.7° prob. 14 % 6.6 NE max 7.6 Grecale 75 % 1026 hPa 6 nubi sparse +19.4° perc. +19.4° prob. 14 % 5.7 ENE max 7.6 Grecale 77 % 1026 hPa 9 cielo coperto +22° perc. +21.9° prob. 2 % 4.9 ENE max 5.9 Grecale 65 % 1026 hPa 12 nubi sparse +23.9° perc. +23.9° prob. 19 % 4.8 SO max 5 Libeccio 57 % 1026 hPa 15 pioggia leggera +21.2° perc. +21.2° 0.27 mm 9.9 SO max 11.5 Libeccio 73 % 1026 hPa 18 cielo coperto +20.5° perc. +20.6° prob. 77 % 5.1 ONO max 5.6 Maestrale 75 % 1027 hPa 21 cielo coperto +20.1° perc. +20.2° prob. 7 % 6.9 NE max 9.1 Grecale 77 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.