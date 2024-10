Meteo Napoli, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Napoli indicano un Lunedì 28 Ottobre caratterizzato da condizioni prevalentemente nuvolose, con un graduale abbassamento delle temperature nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore centrali, mentre le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,3°C e i 22,6°C. I venti saranno leggeri, con una predominanza di direzioni settentrionali, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, Napoli si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa 19,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 16%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est a 5,4 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 70%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura salirà fino a 22,4°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 82% intorno a mezzogiorno. I venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità che varieranno tra 3,3 km/h e 6,7 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud-Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 54%, rendendo l’aria gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il suo picco, arrivando fino al 96%. I venti si faranno leggermente più intensi, con velocità che potranno toccare i 9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo la situazione asciutta.

La sera porterà un parziale miglioramento, con un ritorno a nubi sparse e temperature che scenderanno a circa 20,2°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 38%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri. L’umidità si manterrà attorno al 62%, garantendo un clima temperato.

In conclusione, le previsioni del tempo per Napoli nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa variabile. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con possibilità di schiarite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.1° perc. +18.9° Assenti 5.4 N max 5.7 Tramontana 71 % 1024 hPa 4 nubi sparse +18.5° perc. +18.2° Assenti 6.2 N max 6.5 Tramontana 70 % 1024 hPa 7 poche nuvole +19° perc. +18.7° Assenti 7.3 NE max 8.3 Grecale 63 % 1025 hPa 10 nubi sparse +21.7° perc. +21.3° Assenti 0.2 SE max 4 Scirocco 54 % 1025 hPa 13 cielo coperto +22.6° perc. +22.2° Assenti 4.9 SO max 5.8 Libeccio 53 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21.2° perc. +20.9° Assenti 9 O max 9.9 Ponente 58 % 1023 hPa 19 nubi sparse +20.8° perc. +20.5° Assenti 4.1 NNO max 4.8 Maestrale 59 % 1023 hPa 22 nubi sparse +20.4° perc. +20.1° Assenti 5.4 NNO max 5.6 Maestrale 62 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:00

