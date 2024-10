Meteo Napoli, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Napoli per Mercoledì 16 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 20,5°C e i 23,7°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore pomeridiane. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene il cielo grigio possa influenzare l’atmosfera.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto. La mattina inizierà con temperature di circa 21,2°C, mantenendo una copertura nuvolosa al 100%. Il vento sarà debole, proveniente principalmente da direzioni settentrionali, con velocità che varieranno tra 1,1 km/h e 4,2 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 23,7°C alle ore 13:00, mantenendo sempre il cielo coperto. La brezza leggera si farà sentire, con velocità del vento che potranno arrivare fino a 6,4 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 57% al pomeriggio, contribuendo a una sensazione di calore moderato.

La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che scenderanno lentamente fino a circa 22,2°C. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, e non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni meteo per Napoli nei prossimi giorni indicano una stabilità delle condizioni atmosferiche, con cieli nuvolosi e temperature miti. Non si prevedono eventi meteorologici estremi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare. Domani e dopodomani, si continuerà a registrare un clima simile, rendendo la settimana autunnale piuttosto gradevole per gli abitanti e i visitatori della città.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21° perc. +21° Assenti 1.5 SSO max 3.1 Libeccio 69 % 1019 hPa 3 cielo coperto +20.7° perc. +20.7° Assenti 1 SSO max 2.1 Libeccio 71 % 1019 hPa 6 cielo coperto +20.7° perc. +20.7° Assenti 2.7 NE max 2.8 Grecale 70 % 1020 hPa 9 cielo coperto +22.4° perc. +22.3° Assenti 3.4 SE max 4.1 Scirocco 62 % 1020 hPa 12 cielo coperto +23.6° perc. +23.5° Assenti 4.6 OSO max 4 Libeccio 58 % 1019 hPa 15 cielo coperto +23.4° perc. +23.3° Assenti 5.5 O max 4.2 Ponente 60 % 1018 hPa 18 cielo coperto +23° perc. +23° Assenti 3.2 NO max 5.1 Maestrale 62 % 1018 hPa 21 cielo coperto +22.6° perc. +22.6° Assenti 2 NNO max 2.3 Maestrale 64 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:16

