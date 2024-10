Meteo Napoli, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Napoli per Venerdì 18 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà intorno ai 22,7°C. Con l’avanzare della mattinata, si assisterà a un incremento delle precipitazioni, che diventeranno più intense, portando a una giornata contrassegnata da pioggia leggera e forte pioggia.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura di 22,7°C e una copertura nuvolosa al 100%. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi con pioggia leggera, che si intensificherà nelle ore successive. La mattina si aprirà con pioggia moderata, con temperature che scenderanno fino a 19,8°C alle 06:00. Le precipitazioni continueranno a essere significative, con valori che raggiungeranno i 6,27mm di pioggia alle 07:00. La temperatura percepita si manterrà intorno ai 20°C, mentre l’umidità salirà fino all’86%.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, con il cielo che rimarrà coperto e la pioggia che continuerà a cadere, sebbene con intensità variabile. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra i 12,7 km/h e i 18,1 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Le precipitazioni, sebbene in diminuzione, continueranno a manifestarsi con pioggia leggera e moderata, accumulando ulteriori millimetri di pioggia. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1015 hPa, mentre l’umidità rimarrà alta, superando l’80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Napoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Sabato, quando si prevede un parziale ritorno del sole e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente. La settimana successiva potrebbe portare a un clima più stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, rendendo le giornate più piacevoli per gli abitanti e i visitatori della città.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Napoli

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.7° perc. +22.7° Assenti 8.5 SE max 17.4 Scirocco 62 % 1019 hPa 3 pioggia leggera +22° perc. +22.1° 0.13 mm 15.2 SE max 22.6 Scirocco 68 % 1017 hPa 6 pioggia moderata +19.8° perc. +20° 3.25 mm 7.5 ONO max 12.7 Maestrale 86 % 1018 hPa 9 pioggia leggera +20.9° perc. +21.1° 0.25 mm 14.9 SE max 23.1 Scirocco 79 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +22° perc. +22.2° 0.65 mm 17.8 SSE max 24.3 Scirocco 73 % 1017 hPa 15 cielo coperto +21.9° perc. +22.2° Assenti 17 SE max 20.4 Scirocco 77 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +21.6° perc. +21.9° 0.17 mm 12.7 SE max 16.6 Scirocco 79 % 1015 hPa 21 pioggia moderata +21.2° perc. +21.5° 1.35 mm 13.2 S max 20.2 Ostro 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:13

