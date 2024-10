Meteo Nardò, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Nardò indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un cielo parzialmente nuvoloso, per poi chiudere con condizioni di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio e in serata. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità significative.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità che si aggirerà attorno al 78%. La velocità del vento sarà di circa 15 km/h da Nord, con raffiche che potranno arrivare fino a 28 km/h. Queste condizioni favoriranno un inizio di giornata fresco e piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a mantenere un cielo sereno, con l’aggiunta di poche nuvole. Le temperature saliranno, raggiungendo i 22°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 20 km/h, e l’umidità scenderà al 56%. Sarà una mattinata ideale per attività all’aperto, grazie a condizioni di previsioni del tempo favorevoli.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature inizieranno a calare, attestandosi sui 19°C verso le 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 65%, e il vento continuerà a soffiare con una velocità di circa 17 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità aumenterà fino al 75%, rendendo l’aria leggermente più umida.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a circa 17°C. La velocità del vento si ridurrà a 12 km/h, ma le raffiche potrebbero ancora raggiungere i 22 km/h. L’umidità aumenterà fino all’83%, creando un’atmosfera più fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Nardò nei prossimi giorni indicano un trend di temperature in calo, con un cielo che si manterrà prevalentemente nuvoloso. Sabato e Domenica si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, accompagnato da una maggiore probabilità di piogge. Pertanto, sarà consigliabile prepararsi a condizioni più fresche e umide nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Nardò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.1° perc. +16.9° Assenti 16.8 N max 32.9 Tramontana 80 % 1022 hPa 5 cielo sereno +16.9° perc. +16.7° Assenti 17.2 N max 33.6 Tramontana 81 % 1022 hPa 8 poche nuvole +19.9° perc. +19.7° Assenti 23.1 N max 27 Tramontana 67 % 1023 hPa 11 poche nuvole +22° perc. +21.7° Assenti 20.9 N max 22 Tramontana 56 % 1023 hPa 14 nubi sparse +21.2° perc. +21° Assenti 22.3 N max 23.8 Tramontana 59 % 1022 hPa 17 nubi sparse +18.5° perc. +18.3° Assenti 17.1 N max 24.9 Tramontana 75 % 1022 hPa 20 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° Assenti 13.2 N max 22.8 Tramontana 81 % 1022 hPa 23 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° Assenti 13.4 NNO max 21.5 Maestrale 84 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 16:41

